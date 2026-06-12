Λόγγος Αιγιαλείας: Τρεις πολύκροτες υποθέσεις που έφεραν την περιοχή στο προσκήνιο μέσα σε δύο δεκαετίες

Η περιοχή του Λόγγου Αιγιάλειας έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας σοβαρών ποινικών υποθέσεων που απασχόλησαν το πανελλήνιο.

Ωστόσο, κοινό χαρακτηριστικό των περιστατικών αυτών είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι πρωταγωνιστές των υποθέσεων δεν προέρχονταν από την τοπική κοινωνία ούτε είχαν ουσιαστικούς δεσμούς με την περιοχή.

Συγκεκριμένα, μέσα σε διάστημα περίπου είκοσι ετών, ο Λόγγος συνδέθηκε με τρεις ιδιαίτερα προβεβλημένες υποθέσεις.

Η πρώτη αφορά την πολύκροτη τριπλή δολοφονία της οικογένειας Ζουμπατλή το 2005, μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και απασχόλησε επί σειρά ετών τις Αρχές. Η οικογένεια διέθετε εξοχική κατοικία στην περιοχή, ενώ η μόνιμη κατοικία της βρισκόταν στην Αθήνα.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον εντοπισμό Ελληνοαυστραλού φυγόποινου το 2026 σε κατοικία της ευρύτερης περιοχής, κοντά στο Άλσος του Αιγίου. Πρόκειται για πρόσωπο χωρίς γνωστούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, το οποίο φέρεται να επέλεξε την περιοχή αναζητώντας διακριτικότητα και απομόνωση.

Η τρίτη υπόθεση είναι εκείνη της διπλής ανθρωποκτονίας με εμπλεκόμενο Ιταλό υπήκοο, η οποία επίσης απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα κατά το 2026. Και σε αυτή την περίπτωση, τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας δεν συνδέονταν ουσιαστικά με τον κοινωνικό ιστό της περιοχής.

Το γεγονός ότι ο Λόγγος βρέθηκε στο επίκεντρο αυτών των υποθέσεων έχει προκαλέσει κατά καιρούς συζητήσεις και ερωτήματα. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι πρόκειται για περιστατικά που συνδέονται με ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν προσωρινά στην περιοχή και όχι με πρόσωπα ενταγμένα στην τοπική κοινωνία.

Ο Λόγγος παραμένει μία από τις πιο ήσυχες και δημοφιλείς περιοχές της Αιγιάλειας, προσελκύοντας κάθε χρόνο παραθεριστές και επισκέπτες. Οι τρεις υποθέσεις που σημάδεψαν την επικαιρότητα αποτελούν αναμφίβολα σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της περιοχής, χωρίς ωστόσο να αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητα και τον χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας.