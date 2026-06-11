Διπλή δολοφονία στον Λόγγο: «Είμαι αθώος και δεν άλλαξα τίποτα από τα ίχνη του εγκλήματος» - Τι λέει ο δικηγόρος του

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομία, o 65χρονος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή (11.6.26) για την διπλή δολοφονία της μητέρας και του γιου της στο Λόγγο Αιγίου, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αθώος και να ισχυρίζεται ότι δεν άλλαξε τίποτα στο σπίτι από τα ίχνη του εγκλήματος.

Την ώρα που η οικογένεια της 54χρονης και του 26χρονου θρηνούν τον άδικο χαμό δύο δικών τους προσώπων μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο, τα βλέμματα όλων έχουν στραφεί στα αποτελέσματα των εξετάσεων που αναμένεται να βγουν από τα ευρήματα της διπλής δολοφονίας. Οι αρχές θέλουν να δουν αν θα εντοπιστεί γενετικό υλικό του 65χρονου τόσο στο μαχαίρι όσο και στο όπλο, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και τεστ ανίχνευσης πυρίτιδας στον κατηγορούμενο. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο το οποίο θα απαντηθεί από τις εξετάσεις είναι και το εάν οι λεκέδες στην μπλούζα και στο εσώρουχο του είναι αίμα από τα δύο θύματα.

Σημειώνεται πως το πρωί της Πέμπτης η αστυνομία πραγματοποίησε νέες έρευνες στο σπίτι του άγριου διπλού φονικού στο Αίγιο.

Ο 65χρονος Ιταλός που έχει συλληφθεί μέχρι και αυτή την ώρα υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τους δύο θανάτους με τον δικηγόρο του Βασίλειο Νουλέζα να αναφέρει στο newsit.gr ότι υπάρχουν αποδείξεις για τον ισχυρισμό του: «Ο 65χρονος συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του ενώ αργά το βράδυ της Τρίτης ζήτησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε.

Ο κατηγορούμενος, τον οποίον θα συναντήσω σήμερα το βράδυ στην Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών όπου κρατείται, μου είπε μεταξύ άλλων ότι είχαν μία ειρηνική, αρμονική σχέση τόσο με την 54χρονη συμβία του όσο και με τον γιο της, τον οποίο – και την ίδια – τη συνέδραμε οικονομικά, ήταν οικονομικός αρωγός και είχαν πάρα πολύ καλή συμβίωση και συνεργασία σε όλα τα θέματα, χωρίς εντάσεις, φιλονικίες, διαφορές ή επεισόδια. Εκείνο το βράδυ είχε κοιμηθεί σε άλλο δωμάτιο, δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, δεν άκουσε θόρυβο. Όταν το αντιλήφθηκε έντρομος, κάλεσε έναν φίλο γείτονα, ο οποίος έσπευσε και ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο ίδιος μου εκμυστηρεύτηκε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, προβλήματα ψυχικής υγείας και είχαν επισκεφθεί ψυχίατρο και νομίζω είχε χορηγηθεί και συνταγογραφημένη φαρμακευτική αγωγή προς τούτο» αναφέρει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του: «Είναι πάρα πολύ καταβεβλημένος, συντετριμμένος ψυχικά, πάρα πολύ λυπημένος και, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, έχει μπλέξει με έναν εφιάλτη που ζει, χωρίς προηγούμενο, και θα αποδείξει με στοιχεία και μάρτυρες που θα προσκομίσουμε κατά την απολογία μας στην κυρία Ανακρίτρια Αιγίου την πλήρη αθωότητά του.

Είχε μεριμνήσει και είχε αναλάβει τη δαπάνη για την αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας σε νοσοκομείο της Ρώμης πριν μερικά χρόνια και γενικά συμπαραστεκόταν πάντοτε δίπλα της, χωρίς να υπάρξει το οποιοδήποτε επεισόδιο, πολύ περισσότερο οποιοδήποτε άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, γιατί είναι γενικά ήπιος, χαμηλών τόνων και ευγενής ως χαρακτήρας» συμπληρώνει.

Ο συνήγορος του 65χρονου, Βασίλης Νουλέζας αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο εντολέας του δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. «Ο εντολέας μου δεν μιλάει καλά ελληνικά και γι’ αυτό, πήρε πρώτα τον φίλο και γείτονα του, ο οποίο πήγε και τον βοήθησε από τα πρώτα λεπτά»