Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:Παΐσιος / Παϊσία, Ζώσιμος / Ζωσιμίνα
Θρησκευτική Εορτή
Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου του Στρατιώτου, Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου (Σημείωση: Ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος τιμάται στις 19 Ιουνίου, ωστόσο το όνομα Θαδδαίος συνηθίζεται να γιορτάζει στις 21 Αυγούστου).
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