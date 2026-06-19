Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:Παΐσιος / Παϊσία, Ζώσιμος / Ζωσιμίνα

Θρησκευτική Εορτή

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου του Στρατιώτου, Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου (Σημείωση: Ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος τιμάται στις 19 Ιουνίου, ωστόσο το όνομα Θαδδαίος συνηθίζεται να γιορτάζει στις 21 Αυγούστου).