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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:Λεόντιος / Λεοντία / ΛεοντίναΥπάτιος / Υπατία, Αιθέριος / Αιθερία

Θρησκευτική Εορτή

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Αγίου Μάρτυρος ΛεοντίουΑγίων Μαρτύρων Υπατίου και ΘεοδούλουΑγίου Μάρτυρος Αιθερίου

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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