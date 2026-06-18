Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Αγίου Μάρτυρος ΛεοντίουΑγίων Μαρτύρων Υπατίου και ΘεοδούλουΑγίου Μάρτυρος Αιθερίου

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:Λεόντιος / Λεοντία / ΛεοντίναΥπάτιος / Υπατία, Αιθέριος / Αιθερία

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