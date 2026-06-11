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Δαλαμάγκας: Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για την εξ αναβολής δίκη του

Δαλαμάγκας: Οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για ...

Εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την έκδοσή του στην Αυστραλία

Ο 56χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας εμφανίστηκε το μεσημέρι ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, μετά την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής του την προηγούμενη ημέρα εξαιτίας της απεργίας των δικηγόρων.

Οι ελληνικές αρχές τον συνέλαβαν στις 7 Ιουνίου 2026 στο Αίγιο, έπειτα από πολυετή αναζήτηση, καθώς  καταζητείται για ανθρωποκτονία Έλληνα ομογενούς στην Αυστραλία το 1999.

Στο εδώλιο βρέθηκαν επίσης η σύντροφός του, η οποία εργάζεται ως εκπαιδευτικός, καθώς και ο 86χρονος πατέρας του. Ο Δαλαμάγκας αντιμετωπίζει κατηγορία για παράνομη κατοχή όπλου, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε βαλλίστρα, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του διώκονται για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου οι αρχές τον κατηγορούν για τη δολοφονία που φέρεται να διαπράχθηκε το 1999. Η τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης αναμένεται να ληφθεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας διέμενε τα τελευταία χρόνια σε χωριό της Αιγιάλειας χρησιμοποιώντας το όνομα Αντώνης Τζίμας.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Αυστραλία Τζέιμς Δαλαμάγκας
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