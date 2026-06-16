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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:Τύχων / Τίχων, Τυχερή, Μνημόνιος

Θρησκευτική Εορτή

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, την ημέρα αυτή τιμάται η μνήμη των:Αγίου Τύχωνος του Θαυματουργού, Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου, Αγίου Μνημονίου, Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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