Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, τη συγκεκριμένη ημέρα τιμάται η μνήμη των:Οσίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Ιερωνύμου, Προφήτη Αμώς, Αγίας Μόνικας

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα εξής ονόματα:Αυγουστίνος / Αυγουστίνα ,Αύγουστος / Αυγούστα, Ιερώνυμος / Ιερονύμη / Γερώνυμος, Μόνικα / Μόνα, Ορτάνσιος / Ορτανσία

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