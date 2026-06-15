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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 γιορτάζουν όσοι φέρουν τα εξής ονόματα:Αυγουστίνος / Αυγουστίνα ,Αύγουστος / Αυγούστα, Ιερώνυμος / Ιερονύμη / Γερώνυμος, Μόνικα / Μόνα, Ορτάνσιος / Ορτανσία

Θρησκευτική Εορτή

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο του Saint.gr, τη συγκεκριμένη ημέρα τιμάται η μνήμη των:Οσίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Ιερωνύμου, Προφήτη Αμώς, Αγίας Μόνικας

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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