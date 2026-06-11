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Φωτιά σε τουριστικά σκάφη στους Παξούς

Φωτιά σε τουριστικά σκάφη στους Παξούς

Μεγάλη αναστάτωση στο σημείο

Φωτιά σε ημερόπλοιο σκάφος στους Παξούς ξέσπασε περίπου στις 13:00 το μεσημέρι.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr και του corfutvnews η φωτιά ξεκίνησε όταν ημερόπλοιο που εκτελεί τουριστικές κρουαζιέρες τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη έως τώρα αιτία. Ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα και σε παρακείμενο σκάφος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, από το τουριστικό σκάφος είχαν αποβιβαστεί οι επιβάτες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν κάνει το δρομολόγιο της ημερήσιας εκδρομής Πάργα-Παξοί.

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#tags Φωτιά Παξοί
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