Διαβιβάστηκε στη Βουλή μήνυση της Ζ. Κωνσταντοπούλου κατά Άδ. Γεωργιάδη και Π. Μαρινάκη

Διαβιβάστηκε στη Βουλή, με βάσει το νόμο «περί ευθύνης υπουργών», η δικογραφία κατά του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη.

Η υπόθεση αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος τους, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δηλώσεις τους σχετικά με πρώην εργαζόμενη στο κόμμα της (και κουνιάδα της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά) η οποία φέρεται να έχει καταγγείλει την μη καταβολή δεδουλεύμενων της.