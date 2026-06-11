Προ Ρέκο – Ολυμπιακός 19-13: Όνειρο ήταν και πάει

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 19-13 από την ανώτερη Προ Ρέκο στον ημιτελικό του Final Four στο Champions League πόλο ανδρών και θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό της Μάλτας απέναντι στη Φερεντσβάρος.

Οι παίκτες του Φάτοβιτς πλήρωσαν τα πολλά λάθη και τα κενά στην άμυνα, που έδωσαν την ευκαιρία στους Ιταλούς να σουτάρουν αποτελεσματικά και ανενόχλητοι σε αρκετές επιθέσεις τους.

Η Προ Ρέκο πήρε από νωρίς προβάδισμα με double score (8-4) στο πρώτο οκτάλεπτο και διατήρησε μια απόσταση ασφαλείας, την οποία διατήρησε στις υπόλοιπες τρεις περιόδους. Συγκινητικός ήταν ο κόσμος του Ολυμπιακού που δεν σταμάτησε να φωνάζει και να εμψυχώνει την ομάδα.

Οι παίκτες του Σούκνο πέτυχαν όλοι – εκτός από τους τερματοφύλακες – γκολ, με τον Γκρανάδος να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με πέντε τέρματα.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Ζάλανκι πέτυχε και αυτός με τη σειρά του τέσσερα γκολ, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου και Αλαφρακής είχαν από δύο.

Τα οκτάλεπτα: 8-4, 13-7, 16-9, 19-13

Το πρόγραμμα του Final 4 Champions League Πόλο ανδρών

Πέμπτη 11 Ιουνίου

20:00 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος

22:00 Προ Ρέκο – Ολυμπιακός

Σάββατο 13 Ιουνίου

20:00 Μικρός Τελικός

22:00 Μεγάλος Τελικός

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ματαρό και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών.

Οι ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (12/06) στις 22:00 τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου με έπαθλο την κορυφή της Ευρώπης.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα θα ψάξει το τέταρτο Champions League, μετά από εκείνα το 2015, το 2021 και το 2022, στην έβδομη παρουσία της στον τελικό (2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024, 2026).