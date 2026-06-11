Η Νάπολη Πατρών λύγισε 7-6 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο άμμου

Euro Winners Cup 2026
Η Beach Soccer Νάπολη Πατρών στάθηκε δίπλα σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους του παγκοσμίου beach soccer, δείχνοντας χαρακτήρα, πάθος και πίστη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οι Πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετώπισαν την Falfala Kafr Qassem BSC από το Ισραήλ, πρωταθλήτρια Ευρώπης 2023 και 2 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, στον γύρο των 16, για μια θέση ανάμεσα στις οκτώ κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να διακυβεύεται.
Τελικά έχασε με 7-6 και αποκλείστηκε.
Παρά το αποτέλεσμα, αυτή η εκστρατεία θα μείνει στην μνήμη μας ως ιστορική για τον σύλλογο μας.
- 1η θέση στον Γ' Όμιλο
- 3 νίκες σε 3 ματς
- Πρόκριση στον γύρο των 16
- Η καλύτερη καμπάνια για το Κύπελλο Νικητών Euro στην ιστορία μας
«Αφήνουμε τη Nazaré της Πορτογαλίας με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για όσα πετύχαμε και ευγνώμονες σε όλους όσους μας στήριξαν σε όλη αυτή την απίστευτη διαδρομή.
Ευχαριστούμε τους παίκτες μας, το προπονητικό επιτελείο, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και όλους όσους ήταν δίπλα μας.
Αυτό δεν είναι το τέλος. Αυτό είναι άλλο ένα βήμα προόδου».
Πλέον και σε16 συμμετοχές σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσει, έχει δώσει 71 αγώνες (κανένας στην Πάτρα ή στην Ελλάδα με απολογισμό), 35 νίκες - 36 ήττες και304-284 γκολ!
Την ξεπερνούν από τις ομάδες της Πάτρας μόνο ο Προμηθέας με 118 ματς και ο ΝΟΠ με 84!
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες της:
Α/Α ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΖΟΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΚΟΡ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Eurowinners Cup 2016-2017 ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 9-1
2. Eurowinners Cup 2016-2017 ΚΑΖΑ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 10-3
3. Eurowinners Cup 2016-2017 ΡΟΜΠΕΝ ΡΟΣΤΟΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4
4. Eurowinners Cup 2017-2018 ΒΙΑΡΕΤΖΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4
5. Eurowinners Cup 2017-2018 ΒSMA ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 2-5
6. Eurowinners Cup 2017-2018 ΟΛΙΒΑΛ ΜΠΑΣΤΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-2
7. World Winners Cup 2018-2019 ΡΕΑΛ ΜΑΝΣΤΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 2-3
8. World Winners Cup 2018-2019 ΚΕΜΠΙ ΝΙΓΗΡΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-6
9. World Winners Cup 2018-2019 ΛΕΒΑΝΤΕ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 10-0
10. World Winners Cup 2018-2019 ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 8-3 Στους «16»
11. Eurowinners Cup 2018-2019 ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4
12. Eurowinners Cup 2018-2019 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΙΚΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4 (κ.δ. 3-3)
13. Eurowinners Cup 2018-2019 ΜΠΟΥΑΡΚΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 10-4
14. Eurowinners Cup 2019-2020 ΡΟΓΙΑΛ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΝΑΠΟΛΗ 6-7 (κ.δ. 6-6)
15. Eurowinners Cup 2019-2020 ΤΟΡΕΔΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-6
16. Eurowinners Cup 2019-2020 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 8-3
17. Eurowinners Cup 2019-2020 ΡΟΜΠΕΝ ΡΟΣΤΟΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 6-3
18. Eurowinners Cup 2019-2020 ΜΑΡΜΠΕΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 9-6
19. Eurowinners Cup 2019-2020 ΜΑΡΣΕΙΓ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-3
20. Eurowinners Cup 2019-2020 ΝΙΟΥ ΤΙΜ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΝΑΠΟΛΗ 3-0 16η
21. Eurowinners Cup 2020-2021 ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΠΡΑΓΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-2
22. Eurowinners Cup 2020-2021 ΡΑΪΝΙΑ ΚΑΛΔΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-3
23. Eurowinners Cup 2020-2021 ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
24. Eurowinners Cup 2020-2021 ΝΙΣΤΡΟΥ ΣΙΝΣΙΝΑΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-0
25. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
26. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΑΛΦΑΡΙΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-7
27. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΖΛΑΤΚΕ ΜΟΡΑΒΚΕ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-5
28. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΒΑΡΖΙΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 0-1
29. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΣΕΣΙΜΠΡΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-5
30. Eurowinners Challenge 2021-2022 GRAP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 2-4
31. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΡΟΣ ΧΑΑΓΙΝ ΙΣΑΡΗΛ- ΝΑΠΟΛΗ 1-1 (7-6 πεν.)
32. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-4 (4-2 πεν.) 2η
33. Eurowinners Challenge 2021-2022 ΓΟΥΕΣΤ ΝΤΕΒΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 0-3 (α.α.)
34. Eurowinners Cup 2021-2022 ΝΙΟΥ ΤΙΜ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΝΑΠΟΛΗ 4-3 15η
35. World Winners Cup 2021-2022 ΛΑ ΠΙΡΑTΑ IΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 6-3
36. World Winners Cup 2021-2022 ΝΑΞΟΣ - ΝΑΠΟΛΗ 0-4
37. World Winners Cup 2021-2022 ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
38. World Winners Cup 2021-2022 ΜΑΡΣΕΙΓ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 7-2
39. Eurowinners Cup 2022-2023 ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4
40. Eurowinners Cup 2022-2023 ΝΗΣΟΣ ΓΟΥΑΪΤ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-7
41. Eurowinners Cup 2022-2023 ΦΑΛΦΑΛΑ ΚΦΑΡ ΚΑΣΕΜ ΙΣΡΑΗΛ - ΝΑΠΟΛΗ 6-0
42. Eurowinners Cup 2022-2023 ΒΙΑΡΕΤΖΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 9-0
43. World Winners Cup 2023 ΡΙΓΑ ΛΕΤΟΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-2
44. World Winners Cup 2023 ΝΙΟΥ ΤΙΜ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ - ΝΑΠΟΛΗ 0-4
45. World Winners Cup 2023 ΡΕΚΡΕΑΤΙΒΟ ΝΤΕ ΟΥΕΛΒΑ IΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-2
46. World Winners Cup 2023 ΡΙΑΛ ΜΑΝΣΤΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4 Στους «16»
47. Eurowinners 2024 ΕΡΚΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
48. Eurowinners 2024 ΧΑΒΑΝΑ ΣΟΥΤΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
49. Eurowinners 2024 ΝΑΠΟΛΙ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 7-6
50. Eurowinners 2024 KATANIA ITAΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 8-0
51. Eurowinners 2024 ΜΠΟΝΙΧΑΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-4
52. World Winners Cup 2024 XOMΠΙ BSC ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-4
53. World Winners Cup 2024 ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 2-7
54. World Winners Cup 2024 KANANTA ΒSC ΚΑΝΑΔΑ - ΝΑΠΟΛΗ 0-8
55. World Winners Cup 2024 ΜΠΟΝΙΧΑΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-9
56. World Winners Cup 2024 ΡΟΣ ΧΑΥΙΝ ΙΣΑΡΗΛ- ΝΑΠΟΛΗ 8-4
57. World Winners Cup 2024 ΡΕΑΛ ΜΑΝΣΤΕΡ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4 5η
58. Eurowinners 2025 ΧΟΜΠΙ BSC ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 1-5
59. Eurowinners 2025 ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΝΑΠΟΛΗ 1-10
60. Eurowinners 2025 ΚΑΤΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 2-1
61. Eurowinners 2025 ΣΑΝΡΑΙΣ ΚΙΕΒΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 5-2
62. Eurowinners 2025 ΜΑΛΑΓΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-1 10η θέση
63. World Winners Cup 2025 ΑΡΑΜΠΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - NΑΠΟΛΗ 7-3
64. World Winners Cup 2025 ΧΑΣΤΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ - NΑΠΟΛΗ 6-9
65. World Winners Cup 2025 ΚΑΝΑΝΤΑ BSC ΚΑΝΑΔΑ - NΑΠΟΛΗ 3-6
66. World Winners Cup 2025 ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΟΥΕΝΙΟ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ - NΑΠΟΛΗ 7-6 (κ.δ. 6-6)
67. World Winners Cup 2025 ΠΑΦΟΣ ΚΥΠΡΟΥ - NΑΠΟΛΗ 4-5 13η θέση
68. Eurowinners 2026 BSC 54 ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 4-5
69. Eurowinners 2026 SK ΤΕΠΛΙΤΣΕ ΒΟΣΝΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 0-6
70. Eurowinners 2026 ΑΛΦΑΡΙΜ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ - ΝΑΠΟΛΗ 3-4
71. Eurowinners 2026 ΦΑΛΦΑΛΑ ΚΦΑΡ ΚΑΣΕΜ ΙΣΡΑΗΛ - ΝΑΠΟΛΗ 7-6 Στους «16»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νάπολη Πατρών: Τρία στα τρία στην Ευρώπη!
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