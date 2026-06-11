Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν προχωρούν

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προχωρούν καθώς διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή.

Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν παρά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Στο μεταξύ οι διαπραγματευτές του Κατάρ αποχώρησαν σήμερα από την Τεχεράνη, όπου είχαν μεταβεί χθες σε μια προσπάθεια να αμβλύνουν τις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο AFP διπλωμάτης που έχει γνώση των συνομιλιών.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ αποχώρησε από την Τεχεράνη σήμερα το πρωί έπειτα από συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, που διεξήχθησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και οι οποίες διήρκεσαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες», εξήγησε ο διπλωμάτης που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από την πλευρά του το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επέκρινε σήμερα τη στρατιωτική «κλιμάκωση» που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και επανέλαβε τη δέσμευσή του σε μια «λύση έπειτα από διαπραγμάτευση».

«Η διπλωματία και ο διάλογος πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές για να καταλήξουμε σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση αναφορικά με όλα τα ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διαφωνίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών Ταχίρ Αντράμπι.

«Είναι δύσκολο να παραμένουμε αισιόδοξοι μπροστά στις νέες εχθροπραξίες», παραδέχθηκε. Όμως «ας μην ρίξουμε την αυλαία στην προσέγγιση του Πακιστάν στη διαμεσολάβηση», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ έχει στείλει επιστολή προς τα εμπλεκόμενα μέρη. «Παραμένουμε δεσμευμένοι» στη μεσολάβηση, επέμεινε ο Αντράμπι.