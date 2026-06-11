H Σίντνεϊ Σουίνι λατρεύει το iconic Armani foundation, κυκλοφορεί σε βελτιωμένη φόρμουλα

Η 28χρονη ηθοποιός είναι beauty ambassador τα τελευταία χρόνια και το συγκεκριμένο προϊόν θεωρείται άπιαστο στην κατηγορία του
«Μπορείς να βελτιώσεις την τελειότητα»; αναρωτιέται η New York Post. Η Armani Beauty λανσάρει ξανά το «hero product» της μετά από 25 χρόνια, αναφέρει η Vogue.
Με τη σειρά της ως πρέσβειρα της εταιρείας η 28χρονη Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) ανεβάζει βίντεο που αποδεικνύει αψεγάδιαστη επιδερμίδα παντός καιρού.
Το ονομαστό Luminous Silk Foundation, η βάση make up που εξελίχθηκε σε «σημαία» της Armani Beauty, λάμπει πάνω στο νέο sex symbol του Χόλιγουντ. Μετά τις τελευταίες της αποκαλυπτικές σκηνές στα καινούρια επεισόδια της σειράς Euphoria είναι άλλωστε αναμφίβολα το πρόσωπο των ημερών.
Το συγκεκριμένο foundation έχει αγαπηθεί από πολλές διασημότητες και experts, καθώς θεωρείται ότι αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του δέρματος και δεν δείχνει ψεύτικο, χάρη στην αέρινη σύνθεσή του. Επιτυγχάνει ομοιόμορφη κάλυψη ώστε να θεωρείται κλασική αγορά στην κατηγορία του. «Εγινε must- have για κάθε νεσεσέρ και έχει αγαπηθεί από καλλιτέχνες και λάτρεις των καλλυντικών» τονίζει η Hiromi Ueda, Global Make-Up Artist της Armani Beauty. Μάλιστα, πρόσφατα προχώρησε σε βελτιωμένη, επετειακή φόρμουλα συστατικών ενώ στις 44 αποχρώσεις οι 18 είναι ολοκαίνουριες.
Πολλά πρότυπα ομορφιάς όπως οι Τζίτζι Χαντίντ, Κιμ Καρντάσιαν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ το επιλέγουν για το αποτέλεσμα «second skin».
Η Σουίνι πριν λίγες μέρες δικαιολόγησε λοιπόν γιατί εγγυάται ομοιογενή επιδερμίδα. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η Armani Beauty, η ηθοποιός ομολόγησε πως είναι το foundation που εμπιστεύεται τόσο για τις επαγγελματικές της red carpet εμφανίσεις όσο και για τις πιο απαιτητικές περιστάσεις γυρισμάτων.
Στο φιλμάκι παρακολουθούμε πως φαίνεται η επιδερμίδα της κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, κάτω από έντονους προβολείς μέχρι σε πιο σκοτεινό περιβάλλον. Υποδεικνύεται πως το αποτέλεσμα παραμένει natural, φωτεινό και ομοιόμορφο. Κάθε ψεγάδι εξαφανίζεται αλλά το δέρμα αναπνέει και δεν παραπέμπει σε μάσκα. Επιπλέον η εμβληματική βάση περιέχει πια γλυκερίνη και νιασιναμίδη που κρατάνε το πρόσωπο απαλό και ενυδατωμένο για 24 ώρες.
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