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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Σε ηλικία 66 ετών

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 66 χρόνια του.

Η είδηση έγινε γνωστή του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τον ξαφνικό χαμό του.

Ο Νίκος Σερβετάς πέθανε ξαφνικά έπειτα από καρδιακό επεισόδιο. 

Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδημούλης, αποχαιρέτησε κι αυτός τον Νίκο Σερβετά. 

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#tags Δημοσιογράφος Δημήτρης Παπαδημούλης Θάνατος
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