Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Σε ηλικία 66 ετών
Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 66 χρόνια του.
Η είδηση έγινε γνωστή του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τον ξαφνικό χαμό του.
Ο Νίκος Σερβετάς πέθανε ξαφνικά έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.
Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδημούλης, αποχαιρέτησε κι αυτός τον Νίκο Σερβετά.
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