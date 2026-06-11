Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 66 χρόνια του.

Η είδηση έγινε γνωστή του θανάτου του γνωστού δημοσιογράφου έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τον ξαφνικό χαμό του.

Ο Νίκος Σερβετάς πέθανε ξαφνικά έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.

Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδημούλης, αποχαιρέτησε κι αυτός τον Νίκο Σερβετά.