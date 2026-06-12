Ανοίγει την Δευτέρα το νέο Ανακαινίζω, επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστά σπίτια

Χιλιάδες ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών ετοιμάζονται να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ μέσω του νέου προγράμματος « «Ανακαινίζω 2026».

Με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, η δράση αναμένεται να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα, χρηματοδοτώντας εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης με ποσοστά επιδότησης που φτάνουν έως και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει μέσω του gov.gr στις 15 Ιουνίου.

Τα κριτήρια και οι κατοικίες

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» αναμένεται να φτάσει στα 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα η οποία θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.

Επίσης θα προβλέπει αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη σε αυτό. Ετσι η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης με βασική χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Σημειώνεται ότι στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος Ανακαινίζω το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανέρχονταν στα 10.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί γεγονός που σημαίνει ότι για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τμ. Το ύψος της χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που έδιναν έμφαση κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω» εστιάζει περισσότερο στις εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των κατοικιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, αποκατάσταση φθορών και ζημιών, ενίσχυση τοιχοποιίας, βαψίματα και άλλες παρεμβάσεις που καθιστούν ένα ακίνητο άμεσα κατοικήσιμο.

Παράλληλα, θα χρηματοδοτούνται και ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωση σε ταράτσες και δώματα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αντλιών θερμότητας και άλλων σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Ωστόσο, το βάρος του προγράμματος μεταφέρεται κυρίως στις εργασίες ανακαίνισης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις θα επιδοτούνται σε μικρότερο ποσοστό.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την έκδοση δύο βασικών δικαιολογητικών: της Ταυτότητας Κτιρίου και του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η ύπαρξή τους αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ μέσω του ενεργειακού πιστοποιητικού θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.