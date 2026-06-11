Συνελήφθη στο Τραγανό Ηλείας για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στο Τραγανό Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Δ.Ι. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος κατείχε και διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης, διενήργησαν έρευνες σε δύο οικίες του στο Τραγανό, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη σε βραχώδη μορφή, συνολικού βάρους -120- γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, που έφερε ίχνη και υπολείμματα κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.