«Βουλιάζει» από τουρίστες η Μάλτα: Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες και περπάτημα σε σοκάκια μετ' εμποδίων

Η Μάλτα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς, τον υπερτουρισμό.

Εικόνες από το περίφημο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από τους δρόμους της Βαλέτας, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος στη Μεσόγειο μπορεί να αντέξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τουριστών.

Εικόνες συνωστισμού κατακλύζουν τα social media

Βίντεο που δημοσιεύονται καθημερινά στο Instagram, στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες δείχνουν χιλιάδες επισκέπτες να συνωστίζονται στα γαλαζοπράσινα νερά του Blue Lagoon. Σε πολλές περιπτώσεις, η εικόνα απέχει σημαντικά από τις ειδυλλιακές φωτογραφίες που προωθούνται από τουριστικές καμπάνιες και influencers.