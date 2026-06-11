Χαροκόπος: «Έγκαιρη τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία των μηχανισμών πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες του Δήμου Πατρέων»

Την έγκαιρη τοποθέτηση και πλήρη λειτουργία των μηχανισμών πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία στις παραλίες του Δήμου Πατρέων, ζητά με επιστολή στον Δήμαρχο Πατρέων ο Αντώνης Χαροκόπος.

Σε αυτή επισημαίνει:

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να αναφερθώ στην υλοποίηση του έργου «Προσβάσιμες Παραλίες (Accessible Beaches)», στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πατρέων και το οποίο εντάσσεται στη Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ελληνικών παραλιών για τα άτομα με κινητική αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα γενικότερα.

Είναι θετικό ότι ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου που έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες της περιοχής και ότι η συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έργο έχει εγκριθεί τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή.

Ωστόσο, επειδή η θερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας οδηγεί καθημερινά ολοένα και περισσότερους πολίτες στις παραλίες της περιοχής, κρίνεται αναγκαίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να εντείνουν τις ενέργειές τους για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών προσβασιμότητας.

Ειδικότερα, απαιτείται η άμεση τοποθέτηση και λειτουργία των μηχανισμών αυτόνομης πρόσβασης στις παραλίες που έχουν επιλεγεί, ήτοι στα Βραχνέικα, την Πλαζ, τον Καστελόκαμπο κα τη Ροδινή, καθώς και η ολοκλήρωση όλων των συνοδών παρεμβάσεων, όπως οι ειδικοί διάδρομοι πρόσβασης, τα προσβάσιμα αποδυτήρια, οι χώροι υγιεινής (WC) και κάθε άλλη απαραίτητη υποδομή που διασφαλίζει την αυτόνομη και αξιοπρεπή χρήση των παραλιών από τα άτομα με αναπηρία.

Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μου, είχα απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μόνο μηχανισμού κατά τον μήνα Ιούνιο στην παραλία της Πλαζ, ενώ η τοποθέτηση των υπόλοιπων μηχανισμών προγραμματίζεται για τον μήνα Ιούλιο.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση δημιουργεί προβληματισμό, καθώς είναι προφανές ότι ένας μηχανισμός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των ατόμων με κινητική αναπηρία που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Πολύ περισσότερο όταν οι υπόλοιπες παραλίες του Δήμου, στις οποίες έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση αντίστοιχων συστημάτων, θα παραμείνουν χωρίς προσβάσιμες υποδομές για σημαντικό χρονικό διάστημα κατά τους πλέον θερμούς και πολυσύχναστους μήνες του καλοκαιριού.

Η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες και στη θάλασσα δεν αποτελεί παροχή ή διευκόλυνση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που συνδέεται άμεσα με την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την αναψυχή και την ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των σχετικών υποδομών θα πρέπει να διασφαλίζεται έγκαιρα και όχι όταν η καλοκαιρινή περίοδος έχει ήδη προχωρήσει.

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαίο η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες να επισπεύσουν κάθε διαδικασία, ώστε οι μηχανισμοί πρόσβασης και οι συνοδευτικές υποδομές στις παραλίες των Βραχνεΐκων, της Πλαζ, του Καστελόκαμπου και της Ροδινής να τοποθετηθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Η θερινή περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κάθε περαιτέρω καθυστέρηση περιορίζει στην πράξη τη δυνατότητα των ατόμων με κινητική αναπηρία να απολαύσουν ισότιμα τις παραλίες του Δήμου Πατρέων.

Τέλος, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πατρέων με τον Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. Αχαΐας, ο οποίος, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών προσβασιμότητας, προς όφελος των ατόμων με κινητική αναπηρία και των οικογενειών τους.