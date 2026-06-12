«Απλώνω Ευτυχία» στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών: Μια δράση αγάπης και αλληλεγγύης για τη «Φλόγα»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, η δράση «Απλώνω Ευτυχία», μια πρωτοβουλία που ανέδειξε τη δύναμη της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώθηκαν σε μια κοινή προσπάθεια αγάπης και αλληλεγγύης, δίνοντας ζωή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Οι μαθητές, με φαντασία, δημιουργικότητα και μεράκι, σχεδίασαν και ζωγράφισαν μοναδικά μπλουζάκια, τα οποία εκτέθηκαν στον χώρο του σχολείου, μετατρέποντάς τον σε μια πολύχρωμη γιορτή προσφοράς και αισιοδοξίας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση των γονέων, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα τη δράση μέσω της ελεύθερης οικονομικής τους συνεισφοράς. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν στη «Φλόγα», συμβάλλοντας στην υποστήριξη παιδιών και οικογενειών που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε τις αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευαισθησίας, αποδεικνύοντας πως όταν μια κοινότητα λειτουργεί με κοινό στόχο και αίσθημα ευθύνης, μπορεί να πετύχει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Μέσα από τη δράση «Απλώνω Ευτυχία», δεν απλώθηκαν μόνο πολύχρωμα μπλουζάκια. Απλώθηκαν χαμόγελα, ελπίδα, αγάπη και μηνύματα ανθρωπιάς που εμπνέουν μικρούς και μεγάλους. Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και προσφορά, που υπενθύμισε σε όλους ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.