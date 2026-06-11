Ηλεία: Tροχαίο στον Καϊάφα – 20χρονος… είχε Άγιο – Το κινητό του ειδοποίησε το 112

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο ύψος του Καϊάφα, όταν 20χρονος οδηγός που κατευθυνόταν προς την Καλαμάτα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και βρέθηκε εκτός δρόμου.



Ο νεαρός φαίνεται πως είχε… Άγιο, καθώς παρά την εκτροπή του οχήματος κατάφερε να βγει χωρίς τραυματισμό από το τροχαίο.

Το iPhone που είχε μαζί του ενεργοποίησε αυτόματα τη λειτουργία ανίχνευσης ατυχήματος και έστειλε σήμα στο 112, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Παρά το σοκ, ο 20χρονος μετέβη μόνος του, για προληπτικούς λόγους, στο Κέντρο Υγείας.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πύργου.

πηγή patrisnews.com