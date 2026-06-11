Αγρίνιο: Πώς κατάφεραν να κλέψουν καύσιμα αξίας άνω των 31.000 ευρώ- Τον απέλυσαν αλλά κράτησε την κάρτα καυσίμων

Υπόθεση κλοπής καυσίμων με την παράνομη χρήση εταιρικής κάρτας εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος επτά ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, πρώην εργαζόμενος εταιρείας φέρεται να χρησιμοποίησε παράνομα εταιρική κάρτα καυσίμων που είχε στην κατοχή του, πραγματοποιώντας μαζί με συνεργούς εκατοντάδες συναλλαγές σε πρατήριακαι αποσπώντας καύσιμα συνολικής αξίας άνω των 31.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα, υπόθεση παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων και κλοπής.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ημεδαπών για κλοπή, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, ένας εκ των κατηγορουμένων, πρώην υπάλληλος τεχνικής εταιρείας, κατείχε προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της εταιρείας, την οποία δεν επέστρεψε μετά την απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από 10-04-2026 έως 12-05-2026, ο προαναφερόμενος, ενεργώντας από κοινού με ακόμη έναν κατηγορούμενο ο οποίος συστηνόταν στα πρατήρια ως υπεύθυνος προμηθειών, πραγματοποίησαν -350- παράνομες συναλλαγές σε πρατήρια υγρών καυσίμων στο Αγρίνιο, αγοράζοντας καύσιμα αξίας -31.667- ευρώ.

Για την προμήθεια και μεταφορά των καυσίμων (σε μπιτόνια ή δεξαμενές φορτωμένες σε οχήματα), οι δύο ανωτέρω κατηγορούμενοι συνεργάζονταν, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους.

Μάλιστα, στις 12-05-2026, δύο από τους κατηγορούμενους αφαίρεσαν από συγκεκριμένο πρατήριο καύσιμα αξίας -1.288- ευρώ χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια παρέδωσαν σε ξυλουργείο ιδιοκτησίας του έτερου κατηγορούμενου για την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

● Σε αποθήκη ενός εκ των κατηγορουμένων: -160- λίτρα πετρελαιοειδών καυσίμων, αποθηκευμένα σε οκτώ πλαστικά μπιτόνια.

● Στην επιχείρηση (ξυλουργείο) του κατηγορούμενου για αποδοχή: πλήθος κενών πλαστικών μπιτονιών.

Δύο από τους κατηγορούμενους προσήχθησαν στην αστυνομική Υπηρεσία, όπου εξεταζόμενοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.