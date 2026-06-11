Στο stadium tour του ΛΕΞ και η Πάτρα, 1η Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό!

Ερχεται ο ράπερ που συγκέντρωσε 100.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ επιτυγχάνοντας διήμερο ρεκόρ για Ελληνα καλλιτέχνη
Σε Ελλάδα και Κύπρο θα περιοδεύσει το φετινό καλοκαίρι ο ΛΕΞ. Μετά από μια ιστορική για εκείνον χρονιά, που παγίωσε τη θέση του στην κορυφή της εγχώριας μουσικής σκηνής, ανακοίνωσε ένα stadium tour για τους χιλιάδες θαυμαστές του.
Θεωρείται πρωτοπόρος της ελληνικής hip-hop με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και δημιουργική αφετηρία στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
Πλέον έχει κατορθώσει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις και οι ζωντανές εμφανίσεις του εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική απήχηση. Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2025, ο ΛΕΞ πραγματοποίησε δύο πολύκροτες διαδοχικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ που συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερους από 100.000 θεατές, καταγράφοντας ένα τεράστιο και πρωτοφανές ρεκόρ προσέλευσης. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά δεν αποτελεί μόνο έναν δημοφιλή εκπρόσωπο της ελληνικής rap, αλλά και έναν από τους πλέον επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες αγγίζοντας ευρύ και πολυσυλλεκτικό ακροατήριο.
«Τίποτα στον κόσμο», «Tromaktiko», «Αλήτικη Αγάπη», «Πολυκατοικίες» κάποια από τα hits του με τους στίχους αμφισβήτησης και μεγαγχολίας. Θεωρείται φαινόμενο σε YouTube και Spotify. Εγραψε πρόσφατα και το τραγούδι «Σπασμένη φλέβα» για την ομώνυμη ταινία με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Το ΛΕΞ Tour 2026 έρχεται ως φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής και προμηνύονται απανωτά sol out. Ξεκινάει στο Ηράκλειο στις 13/6, θα περάσει από Λάρισσα, Λευκωσία, Ξάνθη για να σταθμεύσει στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την 1η Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν Βόλος, Χανιά, Ιωάννινα.
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