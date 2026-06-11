Θεσσαλονίκη: 19χρονος χτύπησε 17χρονο- Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησαν αστυνομικοί έπειτα από έρευνα για επεισόδιο που φαίνεται να σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα σε περιοχή του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος φέρεται να επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία σε 17χρονο, προκαλώντας του τραυματισμό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να σχετίζεται με υπόθεση ερωτικής αντιζηλίας.
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