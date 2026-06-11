Συνελήφθη 38χρονος για παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών σε λεωφορείο

Δύο 16χρονες φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 38χρονος, μέσα σε αστικό λεωφορείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν καταγγελίας, ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.