Συνελήφθη 38χρονος για παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών σε λεωφορείο

Ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι
Δύο 16χρονες φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 38χρονος, μέσα σε αστικό λεωφορείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Κατόπιν καταγγελίας, ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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