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Συνελήφθη 38χρονος για παρενόχληση δύο 16χρονων κοριτσιών σε λεωφορείο

Συνελήφθη 38χρονος για παρενόχληση δύο ...

Ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι

Δύο 16χρονες φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 38χρονος, μέσα σε αστικό λεωφορείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 Κατόπιν καταγγελίας, ο 38χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

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#tags Θεσσαλονίκη Λεωφορείο
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