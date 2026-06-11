Κ. Σβόλης: Στήριξη στους εργαζόμενους του ΕΑΠ

"Εκφράζουμε την αμέριστη και έμπρακτη συμπαράστασή μας στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), οι οποίοι βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη Σβόλη "Πάτρα Ενωμένη" και συνεχίζει:

"Τα αιτήματά τους για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας χωρίς καταχρηστικούς όρους δεν είναι απλώς συνδικαλιστικές διεκδικήσεις· αποτελούν ζήτημα αξιοπρέπειας, εργασιακής ασφάλειας και επιβίωσης σε χαλεπούς καιρούς.

Το ΕΑΠ αποτελεί έναν εμβληματικό θεσμό για την Πάτρα και η εύρυθμη λειτουργία του βασίζεται στον καθημερινό μόχθο του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του. Η διοίκηση του Ιδρύματος πρέπει να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζομένους. Δεν νοείται ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση με εργαζομένους που τελούν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας.

Αναγνωρίζουμε ότι η απεργία προκαλεί αναπόφευκτες επιπτώσεις στις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Καθυστερήσεις στις διοικητικές απαντήσεις, προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φοιτητών και αναβολές στις γραμματειακές λειτουργίες αποτελούν το τίμημα μιας κατάστασης που δεν βαρύνει τους απεργούς, αλλά την αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων που έχουν αναδείξει.

Καλούμε τους υπεύθυνους να επιδείξουν την αναγκαία κατανόηση και υπευθυνότητα, ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου".