Tιμοτέ και Κάιλι πανηγύρισαν για τους Knicks με matching denim και έγιναν viral

Το ερωτευμένο ζευγάρι ντύθηκε ασορτί, διαβάστε το label που επιμελήθηκε την εικόνα τους

To διάσημο ζευγάρι των Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ εθεάθη ξανά σε αγώνα των Knicks της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, ο 30χρονος περιζήτητος ηθοποιός που είναι φανατικός οπαδός της ονομαστής ομάδας μπάσκετ και η 28χρονη βασίλισσα του ίντερνετ και των ειδών ομορφιάς ντύθηκαν ασορτί. Το βράδυ της Τετάρτης τα φλας άστραψαν με το κοινό custom look τους, ενώ στιγμιότυπα με την άφιξή τους στο γήπεδο και τις αντιδράσεις τους στον αγώνα έγιναν αυτόματα viral.

Το brand πίσω από το νεανικό matching denim που επέλεξαν λέγεται Chrome Hearts. Aυτή τη φορά στόλισε τζιν τζάκετ και baggy παντελόνια με μπλε και πορτοκαλί σταυρούς. Ο Σαλαμέ εμπιστεύεται τακτικά την εταιρεία για outfits φτιαγμένα ειδικά για τον ίδιο. Με έδρα το Χόλιγουντ και συνιδρυτή τον σχεδιαστή Richard Stark, πρόκειται για label με ροκ και μοτοσυκλετική αισθητική. Xθες ο αγαπημένος του πελάτης συνδύασε τα denim κομμάτια με κολιέ και μπότες Timberland ενώ η Κάιλι με τσάντα Chrome Hearts, εφαρμοστό λευκό φανελάκι και μεταλλικά ψηλοτάκουνα.

Το μπάσκετ και τα NBA Finals είναι το μεγάλο πάθος του νεαρού star που έχει ήδη πετύχει 4 υποψηφιότητες για Οσκαρ. Αφησε μόνη της την Κάιλι στα δυο τελευταία Met Gala προκειμένου να μη χάσει καμία «μάχη» της ομάδας του.