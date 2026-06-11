Πάτρα: Προσοχή στην οδό Κανακάρη – Επιθέσεις από... κοράκια σε πεζούς

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι πεζοί που κινούνται στην οδό Κανακάρη, λίγο πριν τη συμβολή με την Παντανάσσης, στο κέντρο της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από φωλιά που βρίσκεται στην οδό Κανακάρη, λίγο πριν τη συμβολή με την Παντανάσσης, στο κέντρο της Πάτρας, έχει πέσει στο έδαφος ένα νεαρό κοράκι, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα πουλιά να εμφανίζουν έντονα προστατευτική συμπεριφορά. Όπως αναφέρουν διερχόμενοι πολίτες, τα κοράκια πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις και επιτίθενται σε όσους πλησιάζουν το σημείο.
Συνιστάται στους πεζούς να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο ή να κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος μικροτραυματισμού από τις επιθέσεις των πτηνών.
Διπλό φονικό στο Λόγγο: Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά - Δεν ομολογεί ο Ιταλός
Καιρός: 48ωρη «κακοκαιρία» με έντονες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Παρασκευή
Αίγιο: Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης Δαλαμάγκα – Παραμένει υπό κράτηση
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr