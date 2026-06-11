Πάτρα: Προσοχή στην οδό Κανακάρη – Επιθέσεις από... κοράκια σε πεζούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, από φωλιά που βρίσκεται στην οδό Κανακάρη, λίγο πριν τη συμβολή με την Παντανάσσης, στο κέντρο της Πάτρας, έχει πέσει στο έδαφος ένα νεαρό κοράκι, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα πουλιά να εμφανίζουν έντονα προστατευτική συμπεριφορά. Όπως αναφέρουν διερχόμενοι πολίτες, τα κοράκια πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις και επιτίθενται σε όσους πλησιάζουν το σημείο.

Συνιστάται στους πεζούς να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο ή να κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς υπάρχει κίνδυνος μικροτραυματισμού από τις επιθέσεις των πτηνών.