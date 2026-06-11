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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου

Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμ...

Η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα σε υπουργείο

Την παραίτησή του υπέβαλε ο γγ του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου.

Ο Γιώργος Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτηση τους».

 

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#tags Υπουργείο Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου
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