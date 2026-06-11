Καιρός: 48ωρη «κακοκαιρία» με έντονες καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Παρασκευή

Από την Παρασκευή, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν την χώρα μας, φέρνοντας βροχές από τα βόρεια μέχρι και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Η Όλγα Παπαβγουλή, αναφέρει πως αν και ο καιρός σήμερα (11.06.2026) θα είναι καλοκαιρινός, με θερμοκρασία που θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείονται λίγες βροχές στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού και κυρίως σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και ανατολική Μακεδονία.

Για «κακοκαιρία express» μιλούν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ημέρες, βλέποντας για τον καιρό της Παρασκευής έντονα φαινόμενα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και χαλάζι.

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Από τις αέριες μάζες θα επηρεάστει και η Αττική, με τις μπόρες που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι να εντείνονται από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα ενταθούν φτάνοντας έως και 7 μποφόρ ενώ θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας, φτάνοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, τα φαινόμενα θα είναι έντονα αλλά σύντομα, ενώ αναμένονται ισχυρές καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία.

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Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κρήτη ενώ οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν έως 7 μποφόρ αν και μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν.

Το Σάββατο θα ξεκινήσει με έντονες καταιγίδες σε Σποράδες, Χαλκιδική, Θράκη, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια ενώ μπόρες αναμένονται και στην Αττική.

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Από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού αλλάζει τελείως, με λίγη αστάθεια να σημειώνεται στα βορειοανατολικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.

Τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε στο καλοκαίρι με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα 11.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι αναμένεται να συνεχιστούν και τη νύχτα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, τοπικά στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Παρασκευή 12.06.2026

Αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 13.06.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 14.06.2026

Στα βορειοανατολικά και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 15.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.