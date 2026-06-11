Το 54ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 54ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

Το σχολείο έλαβε μέρος στο έργο με τίτλο «Life Skills and Values Together», το οποίο είχε ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την καλλιέργεια αξιών μέσα από συνεργατικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Στη δράση συμμετείχαν οι μαθητές της Α' και Β' τάξης, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Παναγιώτας Δριμάλα, Παρασκευής Κολοκυθά και Ελένης Σωτηροπούλου.

Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν σχολεία από έξι χώρες, συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τσεχία και τη Ρουμανία, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς και να επικοινωνήσουν με συνομηλίκους τους από το εξωτερικό.

Βασικός στόχος του έργου ήταν η εξοικείωση των παιδιών με σημαντικές δεξιότητες ζωής και θεμελιώδεις αξίες, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που ενίσχυσαν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ομαδικότητα. Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, επικοινωνώντας στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο των κοινών δράσεων με τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτέλεσε μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενισχύοντας το πνεύμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της εξωστρέφειας.