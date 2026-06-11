Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 11/06 στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 στα Επαγγελματικά Λύκεια ( ΕΠΑΛ ).

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