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Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σήμερα 11/6 στα μαθήματα ειδικότητας

Πανελλαδικές 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματ...

Συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 11/06 στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 στα Επαγγελματικά Λύκεια ( ΕΠΑΛ).

-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ», εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές», εδώ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πανελλαδικές 2026 Πανελλήνιες 2026
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