ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Ζητά την άμεση επαναλειτουργία του 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών

Την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ως σύγχρονης υγειονομικής μονάδας ζητά η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, αφορά τόσο την υγειονομική θωράκιση της Δυτικής Ελλάδας όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή επισημαίνει ότι σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν στα Κέντρα Εκπαίδευσης Μεσολογγίου και Πάτρας δεν διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πλησιέστερες λειτουργικές δομές βρίσκονται στην Τρίπολη και την Αθήνα.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, αυξάνει το κόστος και τους κινδύνους των διακομιδών, ενώ επιβαρύνει επιχειρησιακά τις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής.

Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας υπογραμμίζει ακόμη ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πέρυσι στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» ανέδειξε τις ελλείψεις και τα κενά του υγειονομικού συστήματος της περιοχής, τονίζοντας πως το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, λόγω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και της θέσης του, μπορεί να επαναλειτουργήσει ταχύτερα και με μικρότερο κόστος σε σχέση με την κατασκευή νέας δομής.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για σενάρια που αφορούν το μέλλον του ακινήτου, όπως πιθανή κατεδάφιση ή αξιοποίησή του για ιδιωτικές εμπορικές χρήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε απώλεια σημαντικής δημόσιας περιουσίας και θα ερχόταν σε αντίθεση με τη βούληση του δωρητή Βασιλείου Μαραγκόπουλου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή επισημαίνει ότι η επαναλειτουργία του 409 ΣΝ θα μπορούσε να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της Πάτρας, στην καλύτερη εξυπηρέτηση στρατευσίμων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στη δημιουργία εφεδρικών δομών υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, φυσικών καταστροφών ή υγειονομικών κρίσεων.

Μάλιστα, προτείνει τη συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας, με στόχο τη σταδιακή επαναλειτουργία του νοσοκομείου και τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου υγείας αστικού τύπου, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, νοσηλευτικές μονάδες και άλλες υποστηρικτικές δομές.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας καλεί την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να προχωρήσει άμεσα στη διατήρηση του ακινήτου υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην έγκριση προγράμματος ανακαίνισης και επαναλειτουργίας του νοσοκομείου και στη θεσμοθέτηση συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

«Η Πάτρα, ως τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση, δεν μπορεί να παραμένει χωρίς στρατιωτική υγειονομική δομή», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.