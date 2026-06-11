Καραχάλιος προς Κυρανάκη για το τρένο: «Στείλατε αξιολογήσεις, όχι τον φάκελο του έργου-Διάλογος χωρίς μελέτες δεν μπορεί να υπάρξει»

Επιστολή προς τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών για τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σχετικά με το έργο – «Η πόλη δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα για τις επιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά της τελικής λύσης»
Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας πραγματοποίησε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας προβληματισμό για τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σχετικά με τις δύο απορριφθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου στο πρόγραμμα CEF II.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Βαγγέλη Καραχάλιου, προς τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κο Κυρανάκη, το υλικό που κοινοποιήθηκε δεν αποτελεί τον πλήρη τεχνικό φάκελο των προτάσεων που είχε καταθέσει η χώρα, καθώς περιορίζεται στις συνοπτικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μελέτη σκοπιμότητας με ανάλυση κόστους – οφέλους.
Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι απουσιάζουν κρίσιμα τεχνικά στοιχεία, όπως οι προμελέτες και οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων λύσεων, οι οριζοντιογραφίες και οι μηκοτομές, τα γεωτεχνικά δεδομένα, οι απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας της υποδομής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παράμετροι και οι επιπτώσεις στον αστικό ιστό της πόλης.
Σύμφωνα με την επιστολή, τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της εφικτότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας ενός τόσο σύνθετου έργου, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε πυκνά δομημένο αστικό περιβάλλον.
Παράλληλα, το ΤΕΕ εκφράζει επιφυλάξεις για τη λειτουργία της Κοινής Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου και συνεδρίασε μία φορά, στις 20 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πρότασης για τη σιδηροδρομική έλευση στην Πάτρα.
Όπως αναφέρεται, τα μέλη της ομάδας κλήθηκαν να συμβάλουν στη συζήτηση χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους το πλήρες τεχνικό υπόβαθρο των προηγούμενων σχεδιασμών και χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα που οδήγησαν στις επιλογές των προηγούμενων ετών.
Το Επιμελητήριο τονίζει ακόμη ότι η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να μην διαθέτει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα για τον τρόπο ενσωμάτωσης της νέας σιδηροδρομικής υποδομής στον αστικό ιστό της Πάτρας.
Μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως η ακριβής χάραξη της γραμμής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης, τα συνοδά έργα που θα απαιτηθούν, τα σημεία πρόσβασης, εξαερισμού και ασφάλειας, καθώς και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία, στον δημόσιο χώρο και στη σχέση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο, παραμένουν – σύμφωνα με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – ασαφή και ανεπαρκώς τεκμηριωμένα.
Το Επιμελητήριο ζητά την πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των τεχνικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από διαφάνεια και τεκμηριωμένη ενημέρωση μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για ένα έργο που θα καθορίσει το μέλλον της Πάτρας για τις επόμενες δεκαετίες.
Η επιστολή προς το Υπουργείο
"Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της διαβίβασης προς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με το (3) σχετικό, των στοιχείων που αφορούν στις δύο απορριφθείσες αιτήσεις του έργου στο CEF II, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το υλικό που μας κοινοποιήθηκε δεν συνιστά τον πλήρη τεχνικό φάκελο των προτάσεων που κατατέθηκαν εκ μέρους της χώρας.
Ειδικότερα, τα διαβιβασθέντα στοιχεία περιορίζονται ουσιαστικά:
στις συνοπτικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δύο υποβολών στο CEF II, και
σε ενσωματωμένη μελέτη σκοπιμότητας / ανάλυση κόστους–οφέλους (CBA),
χωρίς να περιλαμβάνονται τα κρίσιμα τεχνικά δεδομένα και οι μελετητικές παράμετροι που αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασμού, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των προτάσεων που υποβλήθηκαν.
Ειδικότερα, απουσιάζουν στοιχεία όπως:
οι προμελέτες ή οριστικές μελέτες των προτεινόμενων λύσεων,
οι οριζοντιογραφίες, μηκοτομές και τεχνικές διατάξεις του έργου
τα γεωτεχνικά δεδομένα και οι παραδοχές κατασκευής υπόγειων ή τεχνικών έργων
τα δεδομένα λειτουργίας και εκμετάλλευσης της σιδηροδρομικής υποδομής
οι απαιτήσεις ασφάλειας, εξαερισμού, πρόσβασης και υποστήριξης της υποδομής,
οι περιβαλλοντικές παράμετροι και οι απαιτούμενες εγκρίσεις,
καθώς και η τεχνική αποτύπωση των επιπτώσεων της προτεινόμενης λύσης στον υφιστάμενο αστικό ιστό.
Τα παραπάνω δεν συνιστούν δευτερεύοντα τεχνικά στοιχεία.
Αποτελούν τον πυρήνα κάθε σοβαρού σχεδιασμού ενός σύνθετου σιδηροδρομικού έργου εντός αστικού περιβάλλοντος και είναι τα δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να αξιολογηθεί η εφικτότητα, η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η πραγματική επίδραση της επιλογής που τελικώς θα υιοθετηθεί.
Ιδιαίτερος προβληματισμός δημιουργείται από το γεγονός ότι η Κοινή Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με δική σας πρωτοβουλία, και συνεδρίασε μόνο μια φορά στις 20 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τη διαμόρφωση της πρότασης για τη σιδηροδρομική έλευση στην Πάτρα, κλήθηκε να συμβάλει σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα χωρίς να έχει προηγουμένως στη διάθεσή της το πλήρες τεχνικό υπόβαθρο των προηγούμενων σχεδιασμών και χωρίς πρόσβαση στα στοιχεία που οδήγησαν στις επιλογές του παρελθόντος.
Η ουσιαστική συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ανταλλαγή απόψεων επί γενικών κατευθύνσεων ή σε παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων. Προϋποθέτει γνώση των πραγματικών τεχνικών δεδομένων, των περιορισμών, των κινδύνων και των επιπτώσεων κάθε επιλογής.
Περαιτέρω, η ίδια η πόλη της Πάτρας εξακολουθεί να στερείται μιας σαφούς και τεκμηριωμένης εικόνας για το πώς ακριβώς θα ενσωματωθεί η νέα σιδηροδρομική υποδομή στον αστικό της χώρο. Δεν είναι σήμερα γνωστό με επάρκεια:
ποια θα είναι η ακριβής χάραξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης,
ποια συνοδά έργα θα απαιτηθούν στην επιφάνεια,
ποια θα είναι τα σημεία πρόσβασης, εξαερισμού, ασφαλείας και λειτουργικής υποστήριξης της υπογειοποίησης,
ποια τμήματα της πόλης θα επηρεαστούν κατά την κατασκευή αλλά και κατά τη λειτουργία του έργου,
και ποιο θα είναι το συνολικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή, την κυκλοφορία, τον δημόσιο χώρο και την επαφή της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο."
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