Καραχάλιος προς Κυρανάκη για το τρένο: «Στείλατε αξιολογήσεις, όχι τον φάκελο του έργου-Διάλογος χωρίς μελέτες δεν μπορεί να υπάρξει»

Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας πραγματοποίησε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας προβληματισμό για τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν σχετικά με τις δύο απορριφθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης του έργου στο πρόγραμμα CEF II.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Βαγγέλη Καραχάλιου, προς τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κο Κυρανάκη, το υλικό που κοινοποιήθηκε δεν αποτελεί τον πλήρη τεχνικό φάκελο των προτάσεων που είχε καταθέσει η χώρα, καθώς περιορίζεται στις συνοπτικές αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μελέτη σκοπιμότητας με ανάλυση κόστους – οφέλους.

Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι απουσιάζουν κρίσιμα τεχνικά στοιχεία, όπως οι προμελέτες και οι οριστικές μελέτες των προτεινόμενων λύσεων, οι οριζοντιογραφίες και οι μηκοτομές, τα γεωτεχνικά δεδομένα, οι απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας της υποδομής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παράμετροι και οι επιπτώσεις στον αστικό ιστό της πόλης.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της εφικτότητας, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας ενός τόσο σύνθετου έργου, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί σε πυκνά δομημένο αστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, το ΤΕΕ εκφράζει επιφυλάξεις για τη λειτουργία της Κοινής Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου και συνεδρίασε μία φορά, στις 20 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πρότασης για τη σιδηροδρομική έλευση στην Πάτρα.

Όπως αναφέρεται, τα μέλη της ομάδας κλήθηκαν να συμβάλουν στη συζήτηση χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους το πλήρες τεχνικό υπόβαθρο των προηγούμενων σχεδιασμών και χωρίς πρόσβαση στα δεδομένα που οδήγησαν στις επιλογές των προηγούμενων ετών.

Το Επιμελητήριο τονίζει ακόμη ότι η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να μην διαθέτει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα για τον τρόπο ενσωμάτωσης της νέας σιδηροδρομικής υποδομής στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως η ακριβής χάραξη της γραμμής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λύσης, τα συνοδά έργα που θα απαιτηθούν, τα σημεία πρόσβασης, εξαερισμού και ασφάλειας, καθώς και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία, στον δημόσιο χώρο και στη σχέση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο, παραμένουν – σύμφωνα με το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – ασαφή και ανεπαρκώς τεκμηριωμένα.

Το Επιμελητήριο ζητά την πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των τεχνικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από διαφάνεια και τεκμηριωμένη ενημέρωση μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για ένα έργο που θα καθορίσει το μέλλον της Πάτρας για τις επόμενες δεκαετίες.