Πάτρα: «Έρχονται» τα ποδηλατοφάναρα- Σε ποια σημεία θα μπουν

Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την τοποθέτηση ποδηλατοφάναρων, υπέγραψε ο Δήμος Πατρέων.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο τη φωτεινή σηματοδότηση σημείων όπου οδικοί άξονες συναντιούνται με ποδηλατόδρομους.

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου μιλώντας στο thebest τονίζει ότι πρόκειται για μια μελέτη διάρκειας έξι μηνών, για την τοποθέτηση φαναριών που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία των ποδηλάτων και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου.

Προβλέπεται η τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης σε διασταυρώσεις, όπως στη Γούναρη και Σισίνη «γιατί θα υπάρχει διάσχιση της Γούναρη με το ποδήλατο», Γούναρη και Αλ. Υψηλάντη «γιατί θα έρχεται ο ποδηλατόδρομος από την Αγίου Νικολάου και άρα θα ενωθεί με τον ποδηλατόδρομο της Κανάρη, θα διασχίσει πάλι την Γούναρη».

Επίσης «στην άνοδο της Αγίου Νικολάου όπως ανεβαίνει ο ποδηλατόδρομος, δηλαδή Αγίου Νικολάου και Κορίνθου, Αγίου Νικολάου και Κανακάρη, Αγίου Νικολάου και Καραϊσκάκη».

Φωτεινή σηματοδότηση προβλέπεται και στην Όθωνος Αμαλίας και Κανάρη, Όθωνος Αμαλίας και Τριών Ναυάρχων, Όθωνος Αμαλίας και Γούναρη και Όθωνος Αμαλίας και Τριών Συμμάχων.

Διπλά φανάρια σε ορισμένες διασταυρώσεις για πεζούς και ποδηλάτες

Σε ορισμένες διασταυρώσεις, εξηγεί η κ. Τογιοπούλου, θα μπουν διπλά φανάρια, όπου υπάρχει διάβαση πεζών, τόσο για τους ποδηλάτες όσο και για τους πεζούς.

Ξεχωριστό φανάρι για τα ποδήλατα και ξεχωριστό για τους πεζούς, όπου η διέλευση θα γίνεται σε άλλο χρόνο για τον πεζό και σε διαφορετικό χρόνο για το ποδήλατο.

Τα επόμενα βήματα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης

«Η προμήθεια και η τοποθέτηση θα γίνει στα πλαίσια του τεχνικού έργου που είναι σε εξέλιξη» καθώς η εργολαβία περιλαμβάνει και την τοποθέτηση των φαναριών επισημαίνει η Αντιδήμαρχος και προσθέτει ότι σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα αυτή ολοκληρώνεται το 2027.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα να τοποθετηθούν όπως τα παγκάκια στη Μαιζώνος. Έχει δουλειά ακόμα η ανάπλαση. Οι πεζοδρομήσεις, οι διαμορφώσεις, οι ασφαλτοστρώσεις που βλέπουμε τώρα μέσα στο κέντρο είναι στο πλαίσιο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα η εργολαβία και ένα από αυτά είναι και η τοποθέτηση των φαναριών για την ασφάλεια της κυκλοφορίας του ποδηλάτου».