Το Ιράν χτύπησε βάσεις των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις

Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, και απειλές μεταξύ των αντίπαλων πλευρών για νέες επιθέσεις και κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ, περιγράφουν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε και αυτό το βράδυ, το δεύτερο σε σειρά, στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ιράν να αρπάζουν τα όπλα τους και να προκαλούν νέα ανάφλεξη παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η συμφωνία για ειρήνη είναι «πολύ κοντά». Ενώ ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα σειρά πληγμάτων ως «νόμιμη άμυνα» κατά του Ιράν, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, τα ξημερώματα, πως ακούστηκαν εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας και συγκεκριμένα στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, σε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας». «Δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν στις 17:15 (…) νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), προσθέτοντας πως πρόκειται για «ανταπόδοση της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.</p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064824143640502670?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Με τη σειρά του το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου. Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/06XEfevOgs">https://t.co/06XEfevOgs</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064876360259043642?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Λίγες ώρες μετά, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br><br>Iran struck a US military base in Jordan with a long-range ballistic missile.<br><br>Satellite imagery from february showed that more than 60 US aircraft were deployed at the base, including 30 F-35 stealth fighters and 36 F-15 fighter jets. <a href="https://t.co/9ZTuYzVqCw">pic.twitter.com/9ZTuYzVqCw</a></p>— Current Report (@Currentreport1) <a href="https://x.com/Currentreport1/status/2064901386714898911?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από αμερικανικής ή ιορδανικής πλευράς ως τώρα. Λίγη ώρα μετά, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία, ζήτησε από τους πολίτες να βρουν άμεσα καταφύγιο μιας και ιρανικά drones και πύραυλοι, εισέβαλαν στον εναέριο χώρο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Jordan: Reports indicate missiles, drones, or rockets are in Jordanian airspace. Seek overhead cover and shelter in place immediately. Remain indoors and pay attention to local announcements and alerts.<br><br>The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide… <a href="https://t.co/DaxFwiS4Fe">pic.twitter.com/DaxFwiS4Fe</a></p>— TravelGov (@TravelGov) <a href="https://x.com/TravelGov/status/2064905974914424974?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>