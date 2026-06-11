Θανάσης Τσαλταμπάσης για τον θάνατο του πατέρα του: Δεν είχα όρεξη να καλέσω κόσμο στην πρεμιέρα μου

Σε πένθος βρίσκεται η οικογένεια του Θανάση Τσαλταμπάση λόγω της πρόσφατης απώλειας του πατέρα του, με τον ηθοποιό να τονίζει ότι αυτός ήταν και ο λόγος που δεν κάλεσε δικά του πρόσωπα στην πρεμιέρα του.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου με αφορμή την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που συμμετέχει «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά».

Ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε διάθεση να καλέσει συγγενείς και φίλους λόγω του θανάτου του πατέρα του, ενώ πρόσθεσε ότι θα δουν το έργο στο μέλλον: «Εγώ επειδή έχασα τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου».