Υπόθεση Δασκαλάκη στην Κρήτη: Ο πατέρας και ο γιος που συνελήφθησαν είχαν πάει στην κηδεία του

Κάτι παραπάνω από δύο μήνες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση του θανάτου του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προκειμένου να οδηγηθούν στη σύλληψη των τριών ανδρών που κατηγορούνται για την επίθεση με γκλίτσα σε βάρος του 49χρονου κοινοτάρχη.

Αφετηρία των ερευνών μετά τον θάνατο του Δασκαλάκη στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες μετά τον βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι του στις 11 Μαρτίου, αποτέλεσαν οι περιγραφές κατοίκων της περιοχής που μιλούσαν για ένα άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες

Όπως αναφέρει το patris.gr, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου προέδρου του Απεσωκαρίου, προκαλώντας ζημιές.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης, η τεχνολογία και τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η περιοχή στην οποία σημειώθηκε η επίθεση «δεν είναι και η Νέα Υόρκη», όπως μεταφέρουν αστυνομικές πηγές στο ίδιο μέσο. «Από εκεί περνούν ελάχιστοι και μόνο εφόσον έχουν λόγο» πρόσθετε η ίδια πηγή.

Οι κινήσεις των συλληφθέντων

Το μοιραίο για τη ζωή του 49χρονου κοινοτάρχη χτύπημα στο κεφάλι έγινε από γκλίτσα με την εικόνα που έχει σχηματίσει η ΕΛΑΣ να είναι ότι την εντολή έδωσε ο 57χρονος που συνελήφθη και την εκτέλεσαν ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πληεμμεληματικού χαρακτήρα (του νόμου περί ζωοκλοπής, εύρεση μαγκούρων) το πρωί της Τετάρτης και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Οι έφοδοι της Αστυνομίας χθες νωρίς το πρωί έγιναν τόσο στο Απεσωκάρι, όσο και στη Βαγιωνιά, με τη δίωξη για τον θάνατο του Δασκαλάκη να είναι για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως σημειώνει το patris.gr, παρουσιάζει η περίπτωση του 59χρονου βοσκού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε αλλάξει την εμφάνισή του, έχοντας ξυριστεί και υιοθετήσει διαφορετικό χτένισμα, σε βαθμό που αρχικά δεν θύμιζε στους αστυνομικούς το πρόσωπο που παρακολουθούσαν. Ωστόσο οι αστυνομικοί γνώριζαν τις καθημερινές του κινήσεις και τον εντόπισαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν πήγε να αγοράσει καφέ σε καφενείο του χωριού του.

Όσον αφορά τον 57χρονο πατέρα και τον 32χρονο γιο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το διάστημα που ακολούθησε τον θανάσιμο - όπως εξελίχθηκε - τραυματισμό του Δασκαλάκη δεν έδωσαν αφορμές ενώ φέρονται είχαν παραστεί τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του 49χρονου κοινοτάρχη. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, η χήρα του Δασκαλάκη είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «θέατρο» που κάποιοι έπαιξαν, αφήνοντας αιχμές χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.

Τα e-mail

Ρόλο στην έρευνα της ΕΛΑΣ εκτιμάται ότι έπαιξαν και τρία ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στις 18 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου προς την Εισαγγελία Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού από στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος και φέρεται να περιείχαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατεύθυναν την έρευνα προς πρόσωπα.

Στο πρώτο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιστατικό που έχει καταγραφεί ως ατύχημα βάσει αρχικών καταθέσεων, λανθασμένων από το Α.Τ. Φαιστού, το οποίο όμως κατά την κρίση μου και βάσει των πραγματικών περιστατικών ενδέχεται να συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Τα βίντεο

Βιντεο ντοκουμέντο έχουν καταγράφει οι τελευταίες κινήσεις του 49χρονου κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φονική επίθεση σε βάρος του.

Στα πλάνα διακρίνεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του, λίγα λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα που αποδείχθηκε μοιραίο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας.

Την ημέρα της επίθεσης, ο 49χρονος κτηνοτρόφος είχε βγει από το σπίτι του γύρω στις 11:22, οδηγώντας το μηχανάκι του. Μετέβη αρχικά για να πάρει καφέ και τρόφιμα προκειμένου να τα παραδώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψη του σε κοντινό χωράφι.

Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς τραυματισμένος, με αιμορραγία στη μύτη, λερωμένα ρούχα και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, οπότε και κατέληξε.