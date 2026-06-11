Αλέξης Τσίπρας: Στη Νίκαια η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ

Στην πλατεία 17ης Αυγούστου (Οσίας Ξένης) στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30 η πρώτη δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξης Τσίπρας, με τίτλο «Τώρα Μιλάμε».

Η εκδήλωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εντάσσεται σε μια νέα μορφή πολιτικού διαλόγου, αντίστοιχη με τις δράσεις «Unmute» που είχαν προηγηθεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και όχι μόνο στις τοποθετήσεις των πολιτικών.

Κεντρικός άξονας της βραδιάς θα είναι ο λόγος των ίδιων των πολιτών της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τον λόγο και να αναφερθούν στα ζητήματα που τους απασχολούν, αλλά και στις αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες στην καθημερινότητά τους.