Πληθωρισμός Μαΐου: «Τσουχτερές» ανατιμήσεις στο κρέας, φρενάρουν τις αγορές οι καταναλωτές

Εκτός ελέγχου βρίσκονται οι ετήσιες ανατιμήσεις σε μοσχάρι, αρνί, κατσίκι και κοτόπουλο με τους καταναλωτές, εξαιτίας των υψηλών τιμών, να μειώνουν τις ποσότητες που αγοράζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για τον πληθωρισμό Μαΐου μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 17,6% το μοσχάρι, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 6% τα πουλερικά, 12,6% τα αλίπαστα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 0,9% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, κατά 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλλαντικά, 5,2% ο καφές ενώ 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια, 6,8% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 24,4% το πετρέλαιο κίνησης, 21,5% η βενζίνη, 8,5% είναι οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, 9,5% το κόστος για ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία, τα αεροπορικά εισιτήρια 19,2%, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 3,8% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Στο αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 11,1% έχει η τιμή του ελαιόλαδου και στα δημητριακά για πρωινό κατά 7,8%.

Συνολικά στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται ετήσιες ανατιμήσεις 3,5% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά- παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει οριακή μείωση τον Μάιο φτάνοντας στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο, 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 3,5%. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιασθεί.

Μείωση κατανάλωσης στο κρέας

Οι αυξήσεις στα κρέατα αλλάζουν τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών.

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026, από 36% το 2025. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει έντονη ανοδική τάση μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας συνεχίζουν να αυξάνονται, με ετήσια άνοδο της τάξης του 17,6%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος διατροφής των καταναλωτών.

«Εθνική συμφωνία» για μειώσεις τιμών

Την ίδια στιγμή σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης το επόμενο διάστημα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογράμμισαν τις συνεχείς προσπάθειες των σούπερ μάρκετ να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των πληθωριστικών πιέσεων και να διατηρήσουν τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, παρά τα αυξημένα κόστη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμαναν ότι οι τιμές στα τυποποιημένα τρόφιμα και σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά που διακινούνται μέσω των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, διαμορφώνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως αποτυπώνεται και στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2026 ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ της χώρας μας διαμορφώθηκε στο 1,14% (ΙΕΛΚΑ), σημαντικά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο πληθωρισμό των τροφίμων στην Ελλάδα (3,5% βάσει ΕΛΣΤΑΤ) και των τροφίμων στην Ευρωζώνη (2% βάσει Eurostat). Η ΕΣΕ επανέλαβε τη διαχρονική δέσμευσή της για συνεργασία με την Πολιτεία και την εφοδιαστική αλυσίδα, πάντα προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών, και επιβεβαίωσε ότι εφόσον η βιομηχανία τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων προχωρήσει σε μειώσεις τιμών, τα σούπερ μάρκετ θα τις ενισχύσουν και θα τις περάσουν άμεσα στα ράφια.

Τέλος, τονίστηκε ότι το εθελοντικό πλαίσιο για σταθερές και μειωμένες τιμές θα πρέπει να καλύπτει βασικά καταναλωτικά αγαθά και είναι αναγκαίο να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας τόσο για τις βιομηχανίες, όσο και για το λιανεμπόριο.

πηγή enikos.gr