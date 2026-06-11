Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Έρχονται 30.000 επιπλέον voucher - Ποιοι τα δικαιούνται

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027» επιπλέον 30.000 επιλαχόντες άφησε σήμερα ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Βασίλης Γεωργιάδης μιλώντας στο ERTNews.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, η ΔΥΠΑ και το υπουργείο Εργασίας με τη Νίκη Κεραμέως καταβάλλουν προσπάθεια, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 και από 300.000 να προστεθούν άλλοι 30.000 δικαιούχοι.

Ξεκαθάρισε πως αυτό θα αφορά στους πρώτους 30.000 επιλαχόντες του προγράμματος και η ενημέρωση θα γίνει αυτόματα, άμεσα με μήνυμα και με δελτίο Τύπου.

«Με το που επιτευχθεί η προσπάθεια, που είμαστε αισιόδοξοι… θα πάρουν αυτόματα τις επιταγές οι δικαιούχοι στα email τους» τόνισε μεταξύ άλλων. «Είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για επαύξηση του προϋπολογισμού. Μιλάμε για 30.000 νέους συμπολίτες μας που θα πάρουν και αυτοί την επιταγή του Κοινωνικού Τουρισμού. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο πρόγραμμα» υπογράμμισε.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως εάν πάρει σάρκα και οστά το μέτρο, τότε αναμένεται να βγει και σχετικό ΦΕΚ.

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