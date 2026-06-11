Πάτρα: Θλίψη για την απώλεια του 47χρονου Γιώργου Σακκά

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Γεώργιου Σακκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο εκλιπών νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου και κατέληξε.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Τον Γεώργιο Σακκά αποχαιρετούν με βαθιά θλίψη οι γονείς του, Μαρία Σακκά και Θωμάς Ζέρβας, η αδελφή του Ελένη Σακκά, συγγενείς και φίλοι.