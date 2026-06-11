Πανελλαδικές 2026: Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι Πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων ( ΕΠΑΛ) να εξετάζονται σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοϊα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η διαδικασία ξεκινά στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.

Η συνέχεια του προγράμματος

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ συνεχίζονται το Σάββατο 13 Ιουνίου με τέσσερα ακόμη μαθήματα ειδικότητας και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου με τα τρία τελευταία μαθήματα.

Ολόκληρο το πρόγραμμα Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ: