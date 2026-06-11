Ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ 2026: Η μάχη των σταρ, οι νέοι κανόνες, οι προβλέψεις

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική

Από σήμερα, 11 Ιουνίου, έως τις 19 Ιουλίου τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που έχει ήδη έχει καταρρίψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα της σέντρας. Για πρώτη φορά, τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνδιοργάνωση-μαμούθ, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 ομάδες (το 1/4 περίπου των ενεργών ομοσπονδιών στο δυναμικό της FIFA). Από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς «ναούς», όπως το Στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, όπου θα διεξαχθεί σήμερα ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό - Νότια Αφρική, μέχρι τα υπερσύγχρονα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά, η γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλία της διοργάνωσης θα είναι πρωτοφανής και για 40 ημέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στους ρυθμούς της στρογγυλής θεάς. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική. Εκεί που όλα είναι… μεγαλύτερα, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από τον συγκεκριμένο κανόνα ούτε το Μουντιάλ. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει να κάνει με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα, αλλά με την ίδια τη διοργάνωση, καθώς μια δεύτερη συνεχόμενη έκδοση Μουντιάλ ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 2022 στο Κατάρ είχαμε την πρώτη χώρα του Αραβικού Κόλπου που φιλοξένησε το τουρνουά, με τη σέντρα να γίνεται στις 20 Νοεμβρίου και τον τελικό να διεξάγεται στις 18 Δεκεμβρίου στο παρθενικό χειμερινό Μουντιάλ... Τριάμισι χρόνια αργότερα, το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στις κλασικές του ημερομηνίες, αλλά 28 χρόνια μετά την «επανάσταση» με την αύξηση των ομάδων που μετείχαν σε τελική φάση από 24 σε 32 (πρώτη φορά το 1998 στη Γαλλία) η FIFA και ο πρόεδρός της Τζιάνι Ινφαντίνο προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή αλλαγή, καθώς στη φετινή έκδοση θα δούμε 48 ομάδες! Η δεύτερη ιστορική αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 23ο Μουντιάλ είναι και το πρώτο που θα αποτελέσει συνδιοργάνωση τριών χωρών. Μετά το 2002 και την… κοινοπραξία Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας, η FIFA ανέθεσε το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά, απλώνοντας τη διοργάνωση σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το φθινόπωρο του 2022 ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα καθ’ οδόν για το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν το αν η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελούσε το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο στις εθνικές τους ομάδες.

«Θέλω να παίξω στο Μουντιάλ του Κατάρ και στο Ευρωπαϊκό του 2024», δήλωνε στις 22/9/2022 ο CR7, «αυτό θα είναι το τελευταίο μου σίγουρα», έλεγε στις 6/10/2022 ο «Pulga». Τέσσερα χρόνια αργότερα η φανέλα με το 7 της Πορτογαλίας εξακολουθεί να έχει από πίσω το όνομα του Ρονάλντο και αυτή με το 10 της Αργεντινής το όνομα του Μέσι. Η μόνη διαφορά; Ο τελευταίος θα εμφανιστεί στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής ως ο κάτοχος του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή, έχοντας κατακτήσει την πολυπόθητη κούπα στο Κατάρ, με τον Πορτογάλο «άσπονδο» φίλο του» να ονειρεύεται ότι στον Νέο Κόσμο μπορεί να φτάσει κι αυτός στο μοναδικό τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του. Αμφότεροι θα φτάσουν τις έξι (6) συμμετοχές σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά Ρονάλντο και Μέσι δεν μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά των πρωταγωνιστών, αν και αρκετοί έχουν ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους. Για παράδειγμα οι Κιλιάν Εμπαμπέ, Βινίσιους που ψάχνουν στο Μουντιάλ την εξιλέωση για την εφιαλτική σεζόν που βίωσαν στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνεται στο ότι η Εθνική Ισπανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παραταχθεί σε Μουντιάλ χωρίς να έχει στην αποστολή της ούτε έναν ποδοσφαιριστή των «μερένχες»! Εκεί ξεχωρίζει το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία και τώρα θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικότερα η διοργάνωση αποτελεί την καλύτερη βιτρίνα για να κάνουν την εμφάνισή τους τα αστέρια που θα λάμψουν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για παίκτες όπως ο Ερλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία) και ο Εντρικ (Βραζιλία), οι οποίοι εντάσσονται στη λίστα απλά και μόνο γιατί θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Περιμένουμε όμως με ανυπομονησία να δούμε από τη nouvelle vague του ποδοσφαίρου τον Νίκο Πας (τον Αργεντινό μάγο της Κόμο που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης), τον Κενάν Γιλντίζ (τον Τούρκο μέσο της Γιουβέντους που βγάζει μάτια), τον 18χρονο Λέναρτ Καρλ (το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου), τον 20χρονο Κόμπι Μέινου και τους συνομηλίκους του Βαρέν Ζαΐρ-Εμερί, Ντεζιρέ Ντουέ (δύο σερί χρονιές πρωταθλητές Ευρώπης με την Παρί).