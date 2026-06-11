Βελτιώνει ο γάμος την υγεία; Τι δείχνουν οι έρευνες

Σύμφωνα με ειδικούς, η σταθερή συντροφική σχέση συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, ψυχική ευεξία, χαμηλότερο κίνδυνο ορισμένων τύπου καρκίνου και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Οι σχέσεις —είτε είναι ερωτικές, φιλικές είτε οικογενειακές— αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την ευημερία, όπως αναφέρουν, καθώς οι στενοί κοινωνικοί δεσμοί και η υποστήριξη μπορούν να ενισχύσουν την υγεία, να αυξήσουν την ανθεκτικότητα στο στρες και, ενδεχομένως, να συμβάλουν στη μακροζωία.

«Οι παντρεμένοι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο και να περνούν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία κατά μέσο όρο», επισημαίνει η Shannon Markus, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο Dell Seton Medical Center του Πανεπιστημίου του Τέξας.

Ένα μέρος αυτής της σύνδεσης πιθανότατα εξηγείται από το γεγονός ότι οι υγιέστεροι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να παντρευτούν και να παραμείνουν παντρεμένοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ίδια η σχέση μπορεί επίσης να λειτουργεί προστατευτικά, προσφέροντας κοινωνική στήριξη, μειώνοντας την απομόνωση, ενθαρρύνοντας πιο υγιεινές συνήθειες και παρέχοντας έναν άνθρωπο που θα πει εγκαίρως: «Ίσως πρέπει να το κοιτάξεις αυτό».

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να είναι απολύτως υγιής χωρίς σύντροφο. Ούτε ότι η παραμονή σε έναν κακό γάμο κάνει καλό στην υγεία.

«Οι μακροχρόνιοι, σταθεροί γάμοι συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, αλλά το να παραμένει κανείς παντρεμένος για δεκαετίες δεν βελτιώνει αυτόματα την υγεία, ειδικά αν η σχέση είναι χρόνια στρεσογόνα ή συναισθηματικά αποξενωμένη», τονίζει η Markus.

Πώς μπορεί ο γάμος να βελτιώσει την υγεία

Καρδιαγγειακή υγεία

Οι παντρεμένοι άνθρωποι εμφανίζουν χαμηλότερη συχνότητα καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια και θανάτους από καρδιοπάθειες, σε σύγκριση με τους ανύπαντρους, τους διαζευγμένους και τους χήρους, σύμφωνα με τη Lauren J. Hassen, καρδιολόγο στο Wexner Medical Center του Ohio State University.

Η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται, εν μέρει, στο ότι ο γάμος λειτουργεί ως δείκτης κοινωνικής υποστήριξης. «Η κοινωνική υποστήριξη είναι γνωστό ότι μπορεί να μετριάσει κινδύνους και αρνητικές εκβάσεις για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων, σημειώνει» η Kim Smolderen, καθηγήτρια Ιατρικής και Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Yale.

Η Markus θυμάται περιστατικό από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν ένας άνδρας υπέστη σοβαρό έμφραγμα λίγο έξω από την είσοδο του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Όπως αποδείχθηκε, παραπονιόταν για πόνο στο στήθος επί ώρες, ενώ η σύζυγός του τον πίεζε συνεχώς να πάει στο νοσοκομείο. Εκείνος επέμενε ότι «μάλλον δεν είναι τίποτα». Τελικά επέζησε. Σύμφωνα με τη γιατρό, αν είχε καθυστερήσει λίγο ακόμη, η έκβαση θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική.

Ψυχική υγεία

Ένας ικανοποιητικός γάμος μπορεί να έχει θετική επίδραση και στην ψυχική υγεία. Η συντροφικότητα, η συναισθηματική και οικονομική υποστήριξη, το αίσθημα σταθερότητας και η δημιουργία κοινής ζωής με έναν άνθρωπο που αγαπά κανείς μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία, σύμφωνα με τον Mitchell Hale, θεραπευτή στο Sawtelle Psychotherapy Group στο Λος Άντζελες.

Όπως εξηγεί, οι δυναμικές αυτές επιτρέπουν την καλλιέργεια της χαράς, της οικειότητας, του γέλιου και άλλων θετικών συναισθημάτων και εμπειριών στην καθημερινότητα.

Τα στοιχεία που κάνουν μια σχέση επιτυχημένη, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η αποτελεσματική επικοινωνία και η ικανότητα συναισθηματικής ρύθμισης, είναι τα ίδια τόσο στους γάμους όσο και στις δεσμευμένες συντροφικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τη Markus, οι άνδρες φαίνεται να ωφελούνται περισσότερο από τον γάμο σε ό,τι αφορά την υγεία τους σε σχέση με τις γυναίκες.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι επικίνδυνες συμπεριφορές στους άνδρες τείνουν να μειώνονται μετά τον γάμο, ενώ στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις οι γυναίκες αναλαμβάνουν συχνότερα την παρακολούθηση της υγείας και το συναισθηματικό φορτίο της σχέσης.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για τον γάμο και την υγεία έχει επικεντρωθεί σε ετερόφυλα ζευγάρια. Όπως επισημαίνει η Smolderen, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν τα ίδια οφέλη παρατηρούνται και στις ομόφυλες σχέσεις.

Καρκίνος

Σύμφωνα με μελέτη του 2026, ο γάμος συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα οκτώ ετών από 12 αμερικανικές πολιτείες, που αφορούσαν συνολικά 103,7 εκατομμύρια ανθρώπους, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο καρκίνου και την οικογενειακή κατάσταση.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι άνδρες και γυναίκες που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ εμφάνιζαν υψηλότερη συχνότητα καρκίνου σε σύγκριση με όσους είχαν υπάρξει παντρεμένοι κάποια στιγμή στη ζωή τους.

Ο γάμος δεν προλαμβάνει άμεσα τον καρκίνο. Ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζει κοινωνικούς, συμπεριφορικούς, αναπαραγωγικούς και υγειονομικούς παράγοντες, σύμφωνα με τον Paulo S. Pinheiro, καθηγητή επιδημιολογίας καρκίνου στο Sylvester Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

Όπως εξηγεί, ένας τρόπος να το δει κανείς είναι ότι ο γάμος μπορεί να προσφέρει έναν άτυπο «διαχειριστή υγείας»: έναν σύντροφο που βοηθά στον περιορισμό συμπεριφορών όπως το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ, ενθαρρύνει πιο υγιεινές συνήθειες και ωθεί το άτομο να κάνει προληπτικές εξετάσεις.

Ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού και της στοματικής κοιλότητας, εμφάνισαν από τις μεγαλύτερες διαφορές ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα παντρεμένα ζευγάρια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, όπως οι τακτικοί έλεγχοι και οι εξετάσεις Παπανικολάου, και είναι πιο πιθανό να παρακολουθήσουν έγκαιρα τυχόν μη φυσιολογικά ευρήματα.

Παράλληλα, ο γάμος συνδέεται συχνά με μικρότερο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων, γεγονός που μπορεί να μειώνει την έκθεση στον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, τον HPV, ο οποίος σχετίζεται με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Δεν κάνει κάθε γάμος καλό στην υγεία

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ποιότητα της σχέσης είναι καθοριστική. Μια υποστηρικτική σχέση μπορεί να λειτουργεί σαν βιολογικό δίχτυ ασφαλείας. Αντίθετα, μια σχέση με έντονες συγκρούσεις μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη Smolderen, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής υποστήριξης σχετίζονται με καλύτερους δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η φλεγμονή, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθμός.

Από την άλλη πλευρά, το συζυγικό στρες είναι γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα στις γυναίκες, σύμφωνα με τη Hassen. Η δυσαρέσκεια και η κακή ποιότητα γάμου έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, εμφραγμάτων και ακόμη και καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

Οι ανθυγιεινές δυναμικές μέσα σε μια σχέση μπορούν επίσης να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία. Σε σύγκριση με τους υγιείς γάμους, οι γάμοι με έντονες συγκρούσεις ή χρόνιο στρες συνδέονται με χειρότερο ύπνο και υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης.

Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης, ο κίνδυνος σωματικής και ψυχικής βλάβης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ο γάμος μπορεί, επίσης, να δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην αποχώρηση από μια δυσλειτουργική ή επικίνδυνη σχέση.

Τα οφέλη της ζωής χωρίς σύντροφο

Η απουσία συντρόφου δεν σημαίνει απαραίτητα χειρότερη υγεία. Έρευνες δείχνουν ότι οι ανύπαντροι ή όσοι ζουν χωρίς σύντροφο μπορεί να έχουν περισσότερο χρόνο για άσκηση και αθλητικές δραστηριότητες, κάτι που επιδρά θετικά στην υγεία.

Επιπλέον, ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης, ακόμη και εκτός ρομαντικής σχέσης, λειτουργεί προστατευτικά για την καρδιαγγειακή υγεία. Η ευτυχία συνδέεται επίσης με τη μακροζωία, γεγονός που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι μόνος αλλά ευτυχισμένος μπορεί επίσης να έχει καλύτερες προοπτικές υγείας.

Για παντρεμένους και ανύπαντρους, οι ισχυρές φιλίες, οι στενές οικογενειακές σχέσεις, η συμμετοχή στην κοινότητα και τα συναισθηματικά υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα, καλύτερη ψυχική υγεία, ισχυρότερο ανοσοποιητικό και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο στρες.

Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο γάμος φαίνεται να συνδέεται με ορισμένα οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, το πιο σημαντικό δεν είναι απλώς η οικογενειακή κατάσταση, αλλά η ποιότητα των σχέσεων. Είτε κάποιος είναι παντρεμένος είτε όχι, η ευτυχία, η συναισθηματική ασφάλεια και η ύπαρξη ουσιαστικών, υποστηρικτικών δεσμών παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για καλή υγεία και ευημερία.

πηγή .news247.gr