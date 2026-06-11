Διπλό φονικό στο Λόγγο: Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά - Δεν ομολογεί ο Ιταλός

Ο 65χρονος κρατείται μέχρι την απολογία του, η οποία έχει οριστεί για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που χθες συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές. Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του, ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου. «Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος. Πλέον κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή (12/6), όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.

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Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Για την υπόθεση που έχει συγκλονήσει το πανελλήνιο μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα. «Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος. Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία», είπε η κυρία Δημογλίδου.

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