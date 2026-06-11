7 μύθοι για το γάλα που πολλοί πιστεύουν ακόμα - Από το ωμό μέχρι τη λακτόζη

Πολλοί πιστεύουν ακόμα ότι το γάλα παχαίνει, ότι δεν πρέπει να το πίνουν οι ενήλικες ή ότι το γάλα μακράς διάρκειας έχει συντηρητικά.

Τι ισχύει τελικά και τι λέει η επιστήμη;

Το γάλα παραμένει από τα πιο παρεξηγημένα τρόφιμα. Άλλοι το θεωρούν «υπερτροφή», άλλοι πιστεύουν ότι προκαλεί φλεγμονές, ή ότι δεν πρέπει να το πίνουμε μετά την παιδική ηλικία. Ανάμεσα σε TikTok συμβουλές, παλιές διατροφικές αντιλήψεις και μισές αλήθειες, έχουν δημιουργηθεί αρκετοί μύθοι για το γάλα που συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Τι ισχύει τελικά για το γάλα;

1. «Το ωμό γάλα είναι πιο υγιεινό από το παστεριωμένο»

Τα τελευταία χρόνια το ωμό γάλα έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στα social media, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι είναι πιο «ζωντανό», πιο θρεπτικό και καλύτερο για το έντερο. Η επιστήμη όμως δεν επιβεβαιώνει ότι προσφέρει ουσιαστικά περισσότερα οφέλη σε σχέση με το παστεριωμένο γάλα. Αντίθετα, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί να περιέχει επικίνδυνα βακτήρια όπως E. coli, Salmonella και Listeria. Η παστερίωση σχεδιάστηκε ακριβώς για να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο χωρίς να αλλάζει σημαντικά τη θρεπτική αξία του γάλακτος.

2. «Οι ενήλικες δεν πρέπει να πίνουν γάλα»

Η άποψη ότι «το γάλα είναι μόνο για τα παιδιά» έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Όμως δεν υπάρχει κάποιος βιολογικός κανόνας που να απαγορεύει την κατανάλωσή του στην ενήλικη ζωή. Άλλο πράγμα είναι η δυσανεξία στη λακτόζη ή η αλλεργία στο γάλα και άλλο η γενική ιδέα ότι όλοι οι ενήλικες πρέπει να το κόψουν.

3. «Το κατσικίσιο γάλα δεν έχει λακτόζη»

Το κατσικίσιο γάλα περιέχει λακτόζη, απλώς ελαφρώς λιγότερη από το αγελαδινό. Άρα κάποιος με δυσανεξία μπορεί να συνεχίσει να έχει συμπτώματα. Η διαφορά είναι ότι αρκετοί άνθρωποι το βρίσκουν πιο εύπεπτο λόγω της διαφορετικής σύστασης των λιπαρών και των πρωτεϊνών του. Δείτε τι προϊόντα χωρίς λακτόζη βρίσκουμε στην αγορά και τι πρέπει να προσέχουμε.

4. «Το γάλα με πολλές ημέρες λήξης είναι γεμάτο συντηρητικά»

Πολλοί πιστεύουν ότι το γάλα υψηλής παστερίωσης ή μακράς διάρκειαςδιατηρείται επειδή περιέχει συντηρητικά. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του οφείλεται στη θερμική επεξεργασία και στην αποστειρωμένη συσκευασία. Το UHT γάλα θερμαίνεται για λίγα δευτερόλεπτα σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, γεγονός που καταστρέφει τους μικροοργανισμούς χωρίς να χρειάζονται συντηρητικά.

5. «Το γάλα παχαίνει»

Το γάλα από μόνο του δεν «παχαίνει». Η αύξηση βάρους σχετίζεται με το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της διατροφής. Ένα ποτήρι γάλα περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά και μπορεί να ενταχθεί κανονικά σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η σύγχυση δημιουργείται συχνά από τα πλήρη γαλακτοκομικά με υψηλότερα λιπαρά ή από προϊόντα με πρόσθετη ζάχαρη, όπως είναι τα γάλατα με γεύσεις.

6. «Το φυτικό ρόφημα είναι πάντα πιο υγιεινό από το γάλα»

Τα φυτικά ροφήματα μπορεί να είναι χρήσιμη επιλογή για όσους έχουν δυσανεξία, αλλεργία ή διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα πιο θρεπτικά. Πολλά περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, σταθεροποιητές ή πολύ μικρή ποσότητα πρωτεΐνης σε σχέση με το αγελαδινό γάλα. Η διατροφική τους αξία εξαρτάται από το προϊόν και τη σύνθεσή του.

7. «Αν το γάλα δεν μυρίζει ξινό, δεν έχει χαλάσει»

Το χαλασμένο γάλα δεν δίνει πάντα αμέσως έντονη μυρωδιά. Μπορεί να έχει αρχίσει να αλλοιώνεται χωρίς να είναι εμφανές, ειδικά αν έχει μείνει εκτός ψυγείου ή έχει διακοπεί η ψυκτική αλυσίδα. Γι’ αυτό δεν βασιζόμαστε μόνο στη μυρωδιά αλλά και στην ημερομηνία, στη σωστή συντήρηση και στην εμφάνιση ή την υφή του. Δείτε τι σημαίνει «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από».

Γιατί υπάρχουν τόσοι μύθοι γύρω από το γάλα;

Το γάλα δεν είναι ούτε «θαυματουργό» ούτε «επικίνδυνο» τρόφιμο για όλους. Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τρόφιμα, η επίδρασή του εξαρτάται από την ποσότητα, τη συνολική διατροφή και τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Οι περισσότεροι μύθοι γύρω από το γάλα βασίζονται είτε σε παλιές αντιλήψεις είτε σε γενικεύσεις που δεν ισχύουν για όλους.

πηγή cantina.protothema.gr