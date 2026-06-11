Το Μπέλφαστ «φλέγεται» για δεύτερη ημέρα μετά την επίθεση του Σουδανού

Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους οι κάτοικοι

Στις φλόγες παραδόθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το Μπέλφαστ και άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας με διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους προκαλώντας επεισόδια, για την απόπειρα αποκεφαλισμού του 40χρονου άνδρα, από τον Σουδανό, στη μέση του δρόμου. Από τη στιγμή που διέρρευσαν στα social media τα βίντεο από την απόπειρα αποκεφαλισμού από τον 30χρονο Σουδανό, έξω από το σπίτι του θύματος και του δράστη στο Μπέλφαστ, η πόλη θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι διαδηλωτές προκαλούν σοβαρά επεισόδια, βάζουν φωτιά σε κάδους, αυτοκίνητα και σπίτια, ουρλιάζοντας συνθήματα κατά των μεταναστών. Περίπου 30 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τη στιγμή που η οικογένεια του τραυματία απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν άμεσα τα επεισόδια και τη διασπορά fake news.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Claims are circulating on social media that migrant families in BELFAST are LEAVING their taxpayer funded homes.<br><br>Unfortunately, they’re probably heading across the water to the mainland.<br><br>To a new taxpayer funded home. <a href="https://t.co/3S3EPVX8pW">pic.twitter.com/3S3EPVX8pW</a></p>— Kiera Diss (@KieraDiss) <a href="https://x.com/KieraDiss/status/2064851610182848738?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Περίπου 30 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τη στιγμή που η οικογένεια του τραυματία απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν άμεσα τα επεισόδια και τη διασπορά fake news.

REUTERS/Isabel Infantes

Οι αρχές, μεταξύ άλλων, ερευνούν και τον ρόλο που έχουν παίξει τα social media στα επεισόδια, καθώς αμέτρητοι λογαριασμοί κατηγορούνται για υποκίνηση βίας κατά μεταναστών, μεταξύ αυτών και ο Έλον Μασκ. Ο μεγιστάνας προέτρεψε τους Ιρλανδούς να βγουν στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση στο Μπέλφαστ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Riots are continuing in Belfast rioters are now throwing molotov cocktails at police vans.<br><br>This one nearly burns himself in the process. <a href="https://t.co/tVMCVktCrn">pic.twitter.com/tVMCVktCrn</a></p>— WarMonitor (@WarMonitor3) <a href="https://x.com/WarMonitor3/status/2064840591767179557?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Δεν θέλουμε αυτή η τραγωδία να προκαλέσει διχασμό»

Στην ανακοίνωση της οικογένειας του 40χρονου, που βγήκε στη δημοσιότητα από την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας, οι συγγενείς του θύματος καταδίκασε τα επεισόδια, τονίζοντας πως η λύση είναι μόνο η ειρηνική διαμαρτυρία.

O Στίβεν Όγκιλβι που ταυτοποιήθηκε από τους κατοίκους ως το θύμα της επίθεσης

«Νιώθουμε αποτροπιασμό για τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία μετά από όσα συνέβησαν», ανέφερε η οικογένεια, υπογραμμίζοντας ότι «η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

REUTERS/Isabel Infantes

Οι συγγενείς του θύματος τόνισαν επίσης πως δεν θέλουν η υπόθεση να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία. «Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει εχθρότητα. Μην το κάνετε στο όνομα του αγαπημένου μας προσώπου, γιατί δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες», τόνισαν. Ο 40χρονος συνεχίζει και νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, έχοντας χάσει το αριστερό του μάτι και φέροντας τραύματα σε πρόσωπο, κεφάλι, λαιμό και πλάτη. Ο Σουδανός, ο ο 30χρονος Χάντι Αλοντίν, έχει ήδη προφυλακιστεί κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας.