Το ευρωπαϊκό νησί με το ένα και μοναδικό φανάρι που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή

Το Ιέρο στην Ισπανία καταφέρνει να κρατά μια... παραδοσιακή καθημερινότητα επιβάλλοντας στον επισκέπτη να αλλάξει ρυθμούς

Το πλοίο έχει μόλις «φορτώσει» στο λιμάνι της Τενερίφης τους λιγοστούς τουρίστες και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την ακτογραμμή με τα πολλά θέρετρα. Το ταξίδι προς τον τελικό προορισμό απαιτεί περίπου 2,5 ώρες υπομονής, αλλά και μόνο το γεγονός ότι διασχίζεις τα νερά του Ατλαντικού, σε κάνει να νιώθεις ένα δέος. Αυτό το μικροσκοπικό νησί στο βάθος θεωρούνταν κάποτε το δυτικότερο άκρο του γνωστού κόσμου και ήταν η τελευταία στεριά που είδε ο Χριστόφορος Κολόμβος το 1492, πριν αναχωρήσει από την Ευρώπη για να ανακαλύψει αργότερα την Αμερική. Σήμερα, το Ελ Ιέρο είναι το πιο απομακρυσμένο από τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία και όπως γράφει το CNN, καταφέρνει να κερδίζει το στοίχημα, διατηρώντας ανέπαφο τον χαρακτήρα του, τη στιγμή που η χώρα (όπως και άλλες ευρωπαϊκές) υποφέρει από τον υπερτουρισμό, ενώ άλλα δημοφιλή νησιά, δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις μαζικές επισκέψεις τουριστών. Έξι εκατομμύρια επισκέπτες στην Τενερίφη, 4.000 στο Ιέρο... Το 2024 περισσότεροι από έξι εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες ταξίδεψαν στην Τενερίφη. Την ίδια περίοδο, μόλις 4.100 επισκέφθηκαν το Ιέρο και υπάρχει λόγος που συνέβη αυτό. Το νησί με έκταση 268 τ.χλμ. διαθέτει ελάχιστα συμβατικά τουριστικά αξιοθέατα και οι οργανωμένες εκδρομές είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ούτε απευθείας πτήσεις που να καθιστούν εύκολο το ταξίδι εκεί. Όσοι θέλουν να αποφύγουν το πλοίο και τις 2,5 ώρες διαδρομή από την Τενερίφη, θα πρέπει να ταξιδέψουν με ελικοφόρο αεροσκάφος.

Στο Ελ Ιέρο υπάρχει όλο κι όλο ένα φανάρι στον πλέον... πολυσύχναστο δρόμο του. Αν χρειάζεσαι οδηγίες, θα τις βρεις πολύ πιο εύκολα ρωτώντας κάποιον από τους ντόπιους που παίζουν με τις ώρες ντόμινο σε ταβέρνες και στέκια που θυμίζουν καφενεία, παρά ψάχνοντας το κινητό σου, καθώς το σήμα είναι συνήθως από αδύναμο έως ανύπαρκτο. Κι ίσως εκεί κρύβεται όλη η γοητεία του Ελ Ιέρο. Μια αυθεντική αίσθηση εξερεύνησης σε περιμένει σε κάθε στροφή, σε κάθε ορεινό μονοπάτι και σε κάθε λιθόστρωτο δρομάκι του «νησιού των 1.000 ηφαιστείων». Περίπου 12.000 άνθρωποι ζουν εκεί, μαζί με 500 ανοιχτούς ηφαιστειακούς κρατήρες και άλλους 300 που έχουν καλυφθεί από νεότερες ροές λάβας, οι οποίες διαμόρφωσαν το άγριο και εντυπωσιακό. Στην κορυφή του, σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων, συναντάς δάση με πυκνή βλάστηση, ενώ κάτω από αυτά, μπορείς να κολυμπήσεις σε γαλαζοπράσινα νερά με φόντο τους ηφαιστειακούς γκρεμούς. Φυσικές πισίνες, αμπελώνες και... η σφυριχτή γλώσσα Ο επισκέπτης μπορεί να κολυμπήσει σε μια από τις εντυπωσιακές φυσικές πισίνες που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ηφαιστειακούς κρατήρες. Αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα ως εμπειρία είναι και μια επίσκεψη στην κοιλάδα Golfo που θεωρείται η οικονομική καρδιά του νησιού χάρη στις φυτείες φρούτων και τους αμπελώνες της, οι οποίοι έχουν πρόσφατα ανοίξει για το κοινό. Οι ντόπιοι ψαράδες συνεχίζουν να ψαρεύουν με παραδοσιακές μεθόδους, χρησιμοποιώντας καλάμια, αγκίστρια και ζωντανό δόλωμα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.