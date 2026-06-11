Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Σε δύο ταχύτητες φαίνεται πως κινήθηκαν φέτος οι Πανελλήνιες, καθώς από τη μία κάποια θέματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να φρενάρουν τους αριστούχους, ενώ υπήρχαν και μαθήματα στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις.

Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας) – και όπως αναφέρει δημοσίευμα των «Νέων» – τα Αρχαία, η Ιστορία, η Χημεία και η Οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα Μαθηματικά και η Φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με τις υψηλότερες επιδόσεις.

Αντίθετα, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Βιολογία και η Πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότατα θα είναι λιγότερες σε ορισμένα πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι οι φετινέ πανελλήνιες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις βάσεων ανά επιστημονικών πεδίο:

1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Η εικόνα παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ειδικά στις υψηλόβαθμες Σχολές (Νομική, Ψυχολογία). Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές θα υπάρξουν μικρές μεταβολές, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) συνεχίζει να θέτει το ελάχιστο όριο εισόδου.

2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εδώ παρατηρείται πτωτική τάση ξεκινώντας από τις περιζήτητες σχολές. Στις πολυτεχνικές σχολές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), στα Μαθηματικά / Φυσικά Τμήματα αναμένεται πτώση.

3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Στο κατ’ εξοχήν πεδίο των αριστούχων, η Βιολογία αποτελεί τον ρυθμιστή. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο μάθημα αυτό, σε συνδυασμό με τη Χημεία, αναμένεται να πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω. Στις Ιατρικές Σχολές εκτιμάται πτώση, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσεγγίσουν το απόλυτο άριστα (19-20) θα είναι μειωμένος.

4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Πτωτική τάση: Η Πληροφορική θα δώσει πολλά 18άρια και 19άρια, όμως η Οικονομία και τα Μαθηματικά θα λειτουργήσουν ως ισχυρό φρένο λόγω της δυσκολίας της. Στα δημοφιλή Τμήματα (Πληροφορικής, Οικονομικά Αθήνας) οι βάσεις θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς η άνοδος από την Πληροφορική θα εξουδετερωθεί από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία.

Στα Περιφερειακά Τμήματα αναμένεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές, με την ΕΒΕ να καθορίζει τη δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού.

Με πληροφορίες από «Τα Νέα»