Οι ΗΠΑ χτύπησαν για δεύτερο βράδυ την Τεχεράνη

Ιρανικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, και απειλές μεταξύ των αντίπαλων πλευρών για νέες επιθέσεις και κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, περιγράφουν το σκηνικό που εκτυλίχθηκε και αυτό το βράδυ, το δεύτερο σε σειρά, στη Μέση Ανατολή, με ΗΠΑ και Ιράν να αρπάζουν τα όπλα τους και να προκαλούν νέα ανάφλεξη παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η συμφωνία για ειρήνη είναι «πολύ κοντά». Ενώ ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα σειρά πληγμάτων ως «νόμιμη άμυνα» κατά του Ιράν, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, τα ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν, τα ξημερώματα, πως ακούστηκαν εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας και συγκεκριμένα στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς, σε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας». «Δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν στις 17:15 (…) νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν» κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), προσθέτοντας πως πρόκειται για «ανταπόδοση της αδικαιολόγητης και συνεχιζόμενης ιρανικής επιθετικότητας».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.</p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064824143640502670?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Με τη σειρά του το Ιράν ισχυρίζεται πως επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, δύο χώρες που έχει πλήξει σφοδρά και αρκετές φορές από την έναρξη του πολέμου. Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/06XEfevOgs">https://t.co/06XEfevOgs</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064876360259043642?ref_src=twsrc%5Etfw">June 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Κατά τη διάρκεια δυο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν δεκαοκτώ σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Νωρίτερα, επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR. Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε μέσω X ότι «ήχησαν» σειρήνες συναγερμού. Τραμπ: Το Ιράν μας ζήτησε να σταματήσουμε τις επιθέσεις

Δημοσιογράφος του Fox News, μετέδωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ που αποκάλυψε πως ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed. <br><br> TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. <a href="https://t.co/yphkl2Lmji">pic.twitter.com/yphkl2Lmji</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064854099418390919?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς». Ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα». Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://x.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> on Iran: "We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today... And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal — but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers because you know what? They dealt with some… <a href="https://t.co/ScvGn14QFQ">pic.twitter.com/ScvGn14QFQ</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://x.com/RapidResponse47/status/2064739535385223352?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους Iρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση. «Όποιο πλοίο περνά από τα Στενά του Ορμούζ, θα γίνεται στόχος»

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως «έπληξε» δυο σκάφη που προσπάθησαν να περάσουν από τη θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας. «Οποιοδήποτε πλοίο διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται στόχος» στο εξής, ανέφερε το ιρανικό γενικό επιτελείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, τονίζοντας πως τα Στενά πλέον είναι «απόλυτα κλειστά για κάθε τύπο πλοίου», συμπεριλαμβανομένων «δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και εμπορικών πλοίων», εν μέσω νέων βομβαρδισμών των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB και το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι «επλήγησαν» δυο πλοία τα οποία «αποπειράθηκαν να διασχίσουν παράνομα τα στενά του Ορμούζ».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">IRIAF jets over western Tehran<a href="https://x.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tehran</a> Province, <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/lbhPSEGsgf">pic.twitter.com/lbhPSEGsgf</a></p>— Shin (@hey_itsmyturn) <a href="https://x.com/hey_itsmyturn/status/2064826895103840273?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε εξάλλου το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σύμφωνα με το IRIB. «Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», πρόσθεσε. ΗΠΑ: «Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, δεν χτυπήθηκαν πλοία»

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν τις ανακοινώσεις του Ιράν σύμφωνα με τις οποίες πλέον έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω νέων αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Video published by the semi‑official Iranian Mehr News Agency shows Iranian air defenses engaging targets over the capital, <a href="https://x.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tehran</a>.<a href="https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#الايراني</a> <a href="https://x.com/hashtag/%D9%83%D9%8E%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كَرگان</a> <a href="https://x.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ميناب</a> <a href="https://x.com/hashtag/Tehran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tehran</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://x.com/hashtag/IRIAF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IRIAF</a> <a href="https://x.com/hashtag/FighterJets?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FighterJets</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://x.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BreakingNews</a> <a href="https://x.com/hashtag/IranWar%E2%80%8C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IranWar‌</a> <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#US</a> <a href="https://x.com/hashtag/Ceasefire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ceasefire</a> <a href="https://t.co/YhZncoKHtt">pic.twitter.com/YhZncoKHtt</a></p>— خالد الخالدي (@DamascusGhost) <a href="https://x.com/DamascusGhost/status/2064836539939516565?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ απόψε», διαβεβαίωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> CLAIM: Iranian media sources are claiming that Iran has attacked a U.S. warship in the Strait of Hormuz. FALSE. <br><br> TRUTH: No U.S. warships have been struck. <a href="https://t.co/hdA9UcPKVS">pic.twitter.com/hdA9UcPKVS</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://x.com/CENTCOM/status/2064855691173490777?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>